Alişan ve Eşi Buse Varol Resmen Savaşa Girdi... Görenler “Yok Artık” Dedi, Paylaşımı Olay Oldu! Sadece Birkaç Saat İçerisinde… Bomba Patladı!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan dikkatleri üzerine toplayan bir paylaşım yaptı. Takipçileri bu paylaşımdan hemen sonra ikiye ayrıldı. Sevilerek takip edilen Alişan’ın kızıyla çekilmiş olduğu fotoğraf, birkaç saat içerisinde binlerce beğeni aldı. Peki, Alişan neden takipçilerini ikiye ayırdı?
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının sunucu koltuğunda oturan başarılı şarkıcı, kısa süre önce ikinci kez baba olmanın heyecanını yaşamıştı. Eşi Buse Varol ve çocuklarıyla sık sık sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Alişan bu paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Kısa sürede büyük yankı uyandıran bu paylaşım milyonların kafasında soru işareti oluşturdu! Neler oluyor?
Sosyal medya kullanıcıları tarafından adeta savaş alanına dönen yorumlarda ise dikkat çeken ir detay vardı. Kızları Eliz’i yaklaşık olarak 2,5 ay önce kucaklarına almışlardı. Burak’tan sonra Eliz’in dünyaya gelmesi ise Alişan ve Buse Varol’un hayatına bir güzellik daha katmıştı. Takipçileri tarafından savaşa sürüklenen ikilinin arasından kazanan isimse belli oldu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.