Survivor’dan Diskalifiye Edildi Yeniden Çukur’a Dönüyor! Çağrı Son Kararını Verdi, Sosyal Medya Çalkalandı! “Hepimiz Ekmeğimizin Peşindeyiz!”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor yarışmasından kısa bir süre önce diskalifiye edilen Çağrı, yeniden Çukur dizisinde Remzi karakterine yeniden dönmeye hazırlanıyor! Sevilen oyuncu, Survivor’a katılmadan hemen önce Çukur’da bir bölüm oynamış fakat dizide sevilen bir karaktere hayat verdiğinden oyunculuk sözleşmesi birkaç bölüm daha artırılmıştı.
Sevilen Survivor yarışmacısı, Çukur dizisinde “Hepimiz ekmeğimizin peşindeyiz” repliği ile tanınmış ve yıldızı bir anda parlamıştı. Çukur dizisinden sonra Survivor yarışmasına katılmış ve her hareketiyle gündem olmuştu. Özellikle Murat Ceylan ile girmiş olduğu tartışmada sevenlerine büyük bir şok yaşatmıştı.
Murat Ceylan ile girdiği tartışmanın ardından Acun Ilıcalı Çağrı’ya “Yarışmadan gitmek istersen mutlu olurum” sözlerini dile getirmişti. Bu sözleri duyduğunda yıkılan Çağrı ise yarışma sonrasında verdiği özel röportajda çok özel açıklamalar yapmıştı. Acun Ilıcalı’nın sözleri için ise “Acun Abi’den o lafları duyunca elektrik kesmiş gibi oldum. Elim ayağım uyuştu” sözlerini dile getirmişti.
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27 Nis 2021 - 14:13 Ankara- Survivor 2021
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.