Survivor’dan Diskalifiye Edildi Yeniden Çukur’a Dönüyor! Çağrı Son Kararını Verdi, Sosyal Medya Çalkalandı! “Hepimiz Ekmeğimizin Peşindeyiz!”

Sevilen Survivor yarışmacısı, Çukur dizisinde “Hepimiz ekmeğimizin peşindeyiz” repliği ile tanınmış ve yıldızı bir anda parlamıştı. Çukur dizisinden sonra Survivor yarışmasına katılmış ve her hareketiyle gündem olmuştu. Özellikle Murat Ceylan ile girmiş olduğu tartışmada sevenlerine büyük bir şok yaşatmıştı.

Murat Ceylan ile girdiği tartışmanın ardından Acun Ilıcalı Çağrı’ya “Yarışmadan gitmek istersen mutlu olurum” sözlerini dile getirmişti. Bu sözleri duyduğunda yıkılan Çağrı ise yarışma sonrasında verdiği özel röportajda çok özel açıklamalar yapmıştı. Acun Ilıcalı’nın sözleri için ise “Acun Abi’den o lafları duyunca elektrik kesmiş gibi oldum. Elim ayağım uyuştu” sözlerini dile getirmişti.



Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>

