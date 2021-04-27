Esra Erol’da 72’lik Dede Erol’u Bile Şoka Soktu! Eşi Evden Kaçınca Stüdyoyu Darmaduman Etti! O Sözleri…

Esra Erol'un ve başarılı ekibinin birçok soruna merhem olduğu programa konuk olarak katılan Yaşar Bey, Esra Erol'dan eşini bulmasını istedi. Gerekçesi ise izleyenlerin ağzının açık kalmasına neden oldu. "Gelsin hemen boşanalım ben başka biriyle evleneceğim" sözlerini dile getiren Yaşar Bey, akıl almaz açıklamalara yer verdi. İşte konu hakkında merak edilen tüm detaylar...

Canlı yayına katılarak, eşinin 1 haftalığına çocuklarının yanına gönderdiğini dile getiren Yaşar Bey, "Son telefon konuşmamızda bana bir daha geri dönmeyeceğini söyledi" açıklamasına yer verdi. Bunun yanından evlenmenin kendisi için çok önemli olduğunu dile getiren Yaşar Bey, "Gelmeyecekse bir hafta içinde evlenmem lazım" dedi.



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