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- 27 Nis 2021 - 15:22 G: 27 Nis 2021 - 15:49

Esra Erol’da 72’lik Dede Erol’u Bile Şoka Soktu! Eşi Evden Kaçınca Stüdyoyu Darmaduman Etti! O Sözleri…

ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Esra Erol’a katılan 72 yaşındaki dedenin dedikleri milyonları şok içerisinde bıraktı. Esra Erol bile 72’lik Yaşar Bey, Esra Erol’u bile şok içerisinde bıraktı. Sözleriyle gündeme bomba gibi düşen isim dikkatleri üzerinde topladı. Esra Erol'un sunuculuğunu yaptığı başarılı programda her hafta birbirinden farklı olaylar ele alınıyor. Son olarak ise canlı yayına katılan 72 yaşındaki Yaşar Bey, şok sebebi oldu!

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Esra Erol'un ve başarılı ekibinin birçok soruna merhem olduğu programa konuk olarak katılan Yaşar Bey, Esra Erol'dan eşini bulmasını istedi. Gerekçesi ise izleyenlerin ağzının açık kalmasına neden oldu. "Gelsin hemen boşanalım ben başka biriyle evleneceğim" sözlerini dile getiren Yaşar Bey, akıl almaz açıklamalara yer verdi. İşte konu hakkında merak edilen tüm detaylar... 

Canlı yayına katılarak, eşinin 1 haftalığına çocuklarının yanına gönderdiğini dile getiren Yaşar Bey, "Son telefon konuşmamızda bana bir daha geri dönmeyeceğini söyledi" açıklamasına yer verdi. Bunun yanından evlenmenin kendisi için çok önemli olduğunu dile getiren Yaşar Bey, "Gelmeyecekse bir hafta içinde evlenmem lazım" dedi.

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27 Nis 2021 - 15:22 Ankara- Magazin

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