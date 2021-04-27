Survivor’da Böyle Rezillik Görülmedi! Yayından Kaldırılabilir, Dora’dan Büyük Küfür! “S***K”

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasında finale sayılı bölümler kalmışken; heyecan ve tansiyonda giderek artıyor. Son zamanlarda ise özellikle İsmail ve Dora ikilisinin tartışmaları sosyal medyada ve magazin gündeminde büyük etki yaratıyor. Son tartışmalarında ise Dora'nın İsmail'e karşı söylediği o söz milyonları çileden çıkartı. İsmail fanları ise Dora'nın acilen diskalifiye edilmesini dile getiren paylaşımlarda bulundu.

Survivor yarışmasında yaşanan bu olay seyirciyi çileden çıkardı. İzleyenler Dora'dan gelen hakaret karşısında büyük bir şok içinde kaldı. Konu o kadar büyüdü ki, Acun Ilıcalı'nın en sevdiği adamları konuyu Panorama'ya taşıdı. Peki, Dora İsmail'e ne dedi?



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