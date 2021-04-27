Survivor’da Böyle Rezillik Görülmedi! Yayından Kaldırılabilir, Dora’dan Büyük Küfür! “S***K”
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor'da büyük rezillik ortaya kameralar sayesinde anbean kaydedildi. Ortaya çıkan rezil görüntülerden sonra Survivor yarışmasının yayından kaldırılabileceği yönünde açıklamalar meydana geldi. Yarışmada bulunan Dora, İsmail'e karşı hakaret boyutunda bir söz söyleyince sosyal medya çalkalandı! Neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasında finale sayılı bölümler kalmışken; heyecan ve tansiyonda giderek artıyor. Son zamanlarda ise özellikle İsmail ve Dora ikilisinin tartışmaları sosyal medyada ve magazin gündeminde büyük etki yaratıyor. Son tartışmalarında ise Dora'nın İsmail'e karşı söylediği o söz milyonları çileden çıkartı. İsmail fanları ise Dora'nın acilen diskalifiye edilmesini dile getiren paylaşımlarda bulundu.
Survivor yarışmasında yaşanan bu olay seyirciyi çileden çıkardı. İzleyenler Dora'dan gelen hakaret karşısında büyük bir şok içinde kaldı. Konu o kadar büyüdü ki, Acun Ilıcalı'nın en sevdiği adamları konuyu Panorama'ya taşıdı. Peki, Dora İsmail'e ne dedi?
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27 Nis 2021 - 16:09 Ankara- Survivor 2021
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.