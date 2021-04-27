Survivor’da Batuhan Çok Zor Durumda! Alnında Hindistan Cevizi Belirdi, Mide Spazmı Geçirecek! Diskalifiye Olacak Mı?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen ve başarıyla ekranlardaki yerini alan Survivor yarışmasında Batuhan artık son raddesine geldi. Her bölümde daha da zor bir hale gelen Survivor yarışmasında Ünlüler takımın son zamanlarda ödül oyuncularını kazanamaması performanslarına doğrudan yansımıştı. Her ne kadar market ödüllerini kazansalar bile verilen miktarlar çok düşük olduğu için karınları doymayan yarışmacılar adada bulunan ürünleri yemek zorunda kalıyor...

Parkurlarda hem fiziki hem de beyinsel olarak güç kullanmak zorunda kalan yarışmacılar ödül oyunlarını kaybettikçe daha da zor duruma düşüyorlar. Oyunların ve ödüllerin doğru orantıda ivme kazanması ise seyircilerin sık sık "Kesin bu ödülü kazanırlar çok aç kaldılar" yorumlarına neden olsa bile bazen işler planlandığı gibi gitmiyor. Batuhan ise...



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