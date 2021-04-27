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- 27 Nis 2021 - 16:40 G: 27 Nis 2021 - 17:19

Survivor’da Batuhan Çok Zor Durumda! Alnında Hindistan Cevizi Belirdi, Mide Spazmı Geçirecek! Diskalifiye Olacak Mı?

TV8 ekranların en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor yarışmasında Batuhan çok zor duruma düştü. Mide spazmı geçireceği düşünülen Batuhan'ın son zamanlarda adadaki Hindistan cevizlerini çok fazla tüketmesi gözlerden kaçmadı. Bunun üzerine sosyal medya kullanıcıları "Adamın alnında artık Hindistan cevizi sembolü çıktı" yorumlarını yaptı. Diskalifiye şokuyla karşı karşıya kalan Batuhan'ın son durumu ne?

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Acun Medya tarafından ekranlara gelen ve başarıyla ekranlardaki yerini alan Survivor yarışmasında Batuhan artık son raddesine geldi. Her bölümde daha da zor bir hale gelen Survivor yarışmasında Ünlüler takımın son zamanlarda ödül oyuncularını kazanamaması performanslarına doğrudan yansımıştı. Her ne kadar market ödüllerini kazansalar bile verilen miktarlar çok düşük olduğu için karınları doymayan yarışmacılar adada bulunan ürünleri yemek zorunda kalıyor... 

Parkurlarda hem fiziki hem de beyinsel olarak güç kullanmak zorunda kalan yarışmacılar ödül oyunlarını kaybettikçe daha da zor duruma düşüyorlar. Oyunların ve ödüllerin doğru orantıda ivme kazanması ise seyircilerin sık sık "Kesin bu ödülü kazanırlar çok aç kaldılar" yorumlarına neden olsa bile bazen işler planlandığı gibi gitmiyor. Batuhan ise...

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27 Nis 2021 - 16:40 Ankara- Survivor 2021

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