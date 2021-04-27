Survivor’da Batuhan Çok Zor Durumda! Alnında Hindistan Cevizi Belirdi, Mide Spazmı Geçirecek! Diskalifiye Olacak Mı?
TV8 ekranların en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor yarışmasında Batuhan çok zor duruma düştü. Mide spazmı geçireceği düşünülen Batuhan'ın son zamanlarda adadaki Hindistan cevizlerini çok fazla tüketmesi gözlerden kaçmadı. Bunun üzerine sosyal medya kullanıcıları "Adamın alnında artık Hindistan cevizi sembolü çıktı" yorumlarını yaptı. Diskalifiye şokuyla karşı karşıya kalan Batuhan'ın son durumu ne?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen ve başarıyla ekranlardaki yerini alan Survivor yarışmasında Batuhan artık son raddesine geldi. Her bölümde daha da zor bir hale gelen Survivor yarışmasında Ünlüler takımın son zamanlarda ödül oyuncularını kazanamaması performanslarına doğrudan yansımıştı. Her ne kadar market ödüllerini kazansalar bile verilen miktarlar çok düşük olduğu için karınları doymayan yarışmacılar adada bulunan ürünleri yemek zorunda kalıyor...
Parkurlarda hem fiziki hem de beyinsel olarak güç kullanmak zorunda kalan yarışmacılar ödül oyunlarını kaybettikçe daha da zor duruma düşüyorlar. Oyunların ve ödüllerin doğru orantıda ivme kazanması ise seyircilerin sık sık "Kesin bu ödülü kazanırlar çok aç kaldılar" yorumlarına neden olsa bile bazen işler planlandığı gibi gitmiyor. Batuhan ise...
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27 Nis 2021 - 16:40 Ankara- Survivor 2021
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.