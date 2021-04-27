Demet Özdemir Havaları Isıttıkça Isıttı! Bikinili Paylaşımıyla Hayranlarından 'Ateşli' Yorumları Aldı! "Aman Demet, Oğuzhan Görmesin!"
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin başrolünde oynayan Demet Özdemir, havaların daha da ısınmasına neden oldu. Yapmış olduğu bikinili paylaşımla birlikte hayranlarından binlerce 'ateşli' yorum alan sevilen oyuncu, dikkatleri üzerine toplamayı başardı. Her paylaşımıyla büyük beğeni toplayan Demet Özdemir, bu paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Bunun üzerine Demet Özdemir'in hayranları "Aman Demet, Oğuzhan görmesin" yorumlarında bulundular.
Sık sık gündeme fiziğinin ve yüzünün güzelliğiyle gelen başarılı oyuncu, magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri oluyor. Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan güzel oyuncu, gün içinde hem setten hem de günlük hayatından paylaşımlar yaparak hayranlarının beğenisine sunuyor. Son paylaşımında ise havaların ısınmasına neden olacak bir paylaşım yaptı ve sevenleriyle buluşturdu.
29 yaşındaki güzel oyuncu, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla birlikte hayranlarından binlerce övgü dolu yorum aldı. Bikini halini paylaşan Demet Özdemir'e milyonlarca beğeni geldi. 13 milyona yakın takipçisi bulunan Özdemir, bu paylaşımıyla birlikte gündemin ismi haline geldi. İşte merak edilen Demet Özdemir'in bikinili paylaşımı...
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.