Demet Özdemir Havaları Isıttıkça Isıttı! Bikinili Paylaşımıyla Hayranlarından 'Ateşli' Yorumları Aldı! "Aman Demet, Oğuzhan Görmesin!"

Sık sık gündeme fiziğinin ve yüzünün güzelliğiyle gelen başarılı oyuncu, magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri oluyor. Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan güzel oyuncu, gün içinde hem setten hem de günlük hayatından paylaşımlar yaparak hayranlarının beğenisine sunuyor. Son paylaşımında ise havaların ısınmasına neden olacak bir paylaşım yaptı ve sevenleriyle buluşturdu.

29 yaşındaki güzel oyuncu, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla birlikte hayranlarından binlerce övgü dolu yorum aldı. Bikini halini paylaşan Demet Özdemir'e milyonlarca beğeni geldi. 13 milyona yakın takipçisi bulunan Özdemir, bu paylaşımıyla birlikte gündemin ismi haline geldi. İşte merak edilen Demet Özdemir'in bikinili paylaşımı...





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