Acun Ilıcalı Artık Sabredemeyip, Çıldıracak! Survivor Yayın Arasına Gidebilir, Ekibinden Birinin Yamuk Yaptığı İddia Ediliyor! Masterchef'te de...

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yapımda birçok detay ön plana çıkıyor. Yarışmanın akışını ve heyecanını bölen ifşalar ise Acun Ilıcalı ve ekibini çileden çıkarttığı düşünülüyor. Bunun altında yatan en büyük sebep ise Acun Medya ve ekibinin bin bir emekle ortaya koyduğu yarışmanın heyecanını azaltıyor olmasından kaynaklanıyor.

Parkurların ve ödüllerin aynı oranda arttığı yarışmada ifşalar ise günden güne artıyor. Finaline sayılı günler kalmışken artan ifşalara bir yenisi daha eklendi. Fakat bu ifşa resmen yarışmanın sonunda kimin şampiyon bile olacağını gösterir cinsten oldu. İşte Survivor Kahini tarafından gelen ifşa...



Devam Etmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>>