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- 28 Nis 2021 - 12:04

Acun Ilıcalı Şimdi Delirecek! Masterchef Böyle Bitmişti, Sıra Survivor'a Geldi! İçeriden Bilgi Sızdırıldı, Tüm Gizem Bozuldu! Format Değişebilir...

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor yarışmasında skandal bir gelişme yaşandı. Sevilen yarışmanın tüm detayları sadece bir yarışmada ortaya çıktı. Hem yarışmadan elenecek isim hem de Ünlüler ve Gönüllüler takımında SMS birincileri ortaya çıktı. Bu ifşanın üzerine birçok kişi Acun Ilıcalı'nın kanalı kapatma kararı bile alacağını düşünmeye başladı. Çünkü bu seferki ifşa diğer ifşaların hiçbirine benzemiyordu! Neler oluyor?

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yapımda birçok detay ön plana çıkıyor. Yarışmanın akışını ve heyecanını bölen ifşalar ise Acun Ilıcalı ve ekibini çileden çıkarttığı düşünülüyor. Bunun altında yatan en büyük sebep ise Acun Medya ve ekibinin bin bir emekle ortaya koyduğu yarışmanın heyecanını azaltıyor olmasından kaynaklanıyor. 

Parkurların ve ödüllerin aynı oranda arttığı yarışmada ifşalar ise günden güne artıyor. Finaline sayılı günler kalmışken artan ifşalara bir yenisi daha eklendi. Fakat bu ifşa resmen yarışmanın sonunda kimin şampiyon bile olacağını gösterir cinsten oldu. İşte Survivor Kahini tarafından gelen ifşa...

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28 Nis 2021 - 12:04 Ankara- Survivor 2021

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