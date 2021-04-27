Çukur'da Cesetler Tek Tek Bulundu! Amca Şimdi Ayvayı Yiyecek! Yamaç Harekete Geçti, Dengeler Değişiyor!
Show TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Çukur'da cesetler tek tek bulundu. Dün akşam ekranlara gelen son bölümde ise Emmi karakterine hayat veren Kadir Çermik diziden ayrılmıştı. Amca tarafından 2 gün süre verilen Emmi, Amca'nın dediğini yapmamış ve Çukur'da kalmaya devam etmişti. Amca ise bunun için intikam planını hazırladı ve harekete geçti. Bir oyun kurarak kendisine Emmi'yi çeken Amca, bir ismi daha öldürdü.
Başrollerini Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Damla Sönmez, Burak Dakak gibi isimlerin paylaştığı başarılı dizi bir dönem televizyon dünyasında Kurtlar Vadisi etkisi yaratmış ve çok konuşulanlar arasına girmişti. Diziden ayrılan Kubilay Aka, Ece Yaşar, Genco Özok ve Kadir Çermik tüm dikkatleri üzerine toplamıştı. Dizinin 4 bölümdür reytingleri yaşanan vedalardan dolayı zirvede yer alıyor.
Amca tarafından öldürülen Celasun ekranlara ve sevenlerine acı bir şekilde veda etmişti. Dizinin başrol oyuncusunun vedası seyircileri derinden üzmüştü. Hatta diziden ayrılacaksa bile güzel ayrılmalıydı yorumları peş peşe gelmişti. Celasun'un ardından Karaca karakterine hayat veren Ece Yaşar'da diziden ayrılmıştı.
27 Nis 2021 - 20:13 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.