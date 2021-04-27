Camdaki Kız Dizisinin Nalan'ı Hakkında Şok Gerçek! Milyonlarca İzleyicisi Var ama Kimse Bunu Bilmiyor! Meğer Burcu Biricik…

Camdaki Kız dizisinden hemen önce Kırmızı Oda dizisinde yer alan ve Boncuk karakterine hayat veren Burcu Biricik, Kırmızı Oda dizisinden topladığı kemik izleyicisiyle Perşembe akşamları buluşuyor. Bir Zamanlar Çukurova gibi güçlü bir dizinin önüne çıkarak reytinglerde ilk sıralara gelen dizinin başrol oyuncusu ise herkesin şaşırmasına neden oldu.

Camdaki Kız dizisinin başrolünde yer alan Burcu Biricik ise hayranlarını şok içerisinde bıraktı. Oyunculuk kariyerine başlamadan hemen önce öyle bir meslekle uğraşıyormuş ki, hayranları öğrenince "Yok artık" sözlerini dile getirdi.