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- 27 Nis 2021 - 22:09 G: 27 Nis 2021 - 22:37

Camdaki Kız Dizisinin Nalan'ı Hakkında Şok Gerçek! Milyonlarca İzleyicisi Var ama Kimse Bunu Bilmiyor! Meğer Burcu Biricik…

Kanal D ekranlarında kısa süre önce yayına hayatına başlayan başarılı dizide her bölüm seyirciyi ekranlara bağlamaya yetiyor. İddialı bir giriş yaparak dizi dünyasında dengeleri değiştiren Camdaki Kız dizisinin başrol oyuncusu olan Burcu Biricik hakkında ise öyle bir şok gerçek çıktı ki milyonların ağzı açık kaldı. Meğer Burcu Biricik...

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Camdaki Kız dizisinden hemen önce Kırmızı Oda dizisinde yer alan ve Boncuk karakterine hayat veren Burcu Biricik, Kırmızı Oda dizisinden topladığı kemik izleyicisiyle Perşembe akşamları buluşuyor. Bir Zamanlar Çukurova gibi güçlü bir dizinin önüne çıkarak reytinglerde ilk sıralara gelen dizinin başrol oyuncusu ise herkesin şaşırmasına neden oldu. 

Camdaki Kız dizisinin başrolünde yer alan Burcu Biricik ise hayranlarını şok içerisinde bıraktı. Oyunculuk kariyerine başlamadan hemen önce öyle bir meslekle uğraşıyormuş ki, hayranları öğrenince "Yok artık" sözlerini dile getirdi.

27 Nis 2021 - 22:09 Ankara- Magazin

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