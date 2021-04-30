Camdaki Kız Dizisiyle İlgili Öğrenince Şok Geçireceğiniz Gerçekler Ortaya Çıktı! Meğer Perde Arkasındaki Sırmış, İfşalandı!
Kanal D ekranlarında kısa süre önce yayına hayatına başlayan başarılı dizide her bölüm seyirciyi ekranlara bağlamaya yetiyor. İddialı bir giriş yaparak dizi dünyasında dengeleri değiştiren Camdaki Kız dizisinin başrol oyuncusu olan Burcu Biricik hakkında ise öyle bir şok gerçek çıktı ki milyonların ağzı açık kaldı. Meğer Burcu Biricik...
Camdaki Kız dizisinden hemen önce Kırmızı Oda dizisinde yer alan ve Boncuk karakterine hayat veren Burcu Biricik, Kırmızı Oda dizisinden topladığı kemik izleyicisiyle Perşembe akşamları buluşuyor. Bir Zamanlar Çukurova gibi güçlü bir dizinin önüne çıkarak reytinglerde ilk sıralara gelen dizinin başrol oyuncusu ise herkesin şaşırmasına neden oldu.
Camdaki Kız dizisinin başrolünde yer alan Burcu Biricik ise hayranlarını şok içerisinde bıraktı. Oyunculuk kariyerine başlamadan hemen önce öyle bir meslekle uğraşıyormuş ki, hayranları öğrenince "Yok artık" sözlerini dile getirdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.