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- 30 Nis 2021 - 17:31

İbo Show'da Milyonları Harekete Geçiren Olay! O İsim Üzerine Yürüyünce, Halk Stüdyoya Geldi! Sadece 5 Dakikada Savaş Alanına Döndü...

İbo Show ekranlarda fırtınalar estirmeye devam ediyorken son bölümde ise skandal bir olay yaşandı. Her bölümde farklı olaylar yaşayarak seyirciler karşısına çıkan başarılı yapımda dikkatler İmparator'a odaklandı. O ismin İmparator'u zorla ağlattığı yönünde çıkan iddialar karşısında Tatlıses sevenleri o ismin üzerine yürüdü. Sadece 5 dakikada ortalık alev aldı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Her bölümde birbirinden sürpriz isimlerin konuk edildiği İbo Show programı, yeni bölümde herkesi gözyaşlarına boğdu. Sürpriz isimlerin konuk olduğu İbo Show, bu hafta beklenmedik anlar ile seyirciyi çok şaşırttı. Seyircilerde adeta şok yaşatan sahnelerin olduğu programda kimsenin beklemeyeceği durumlar yaşandı.

Bu haftaki konukların, yayınlanan tanıtımla beraber ortaya çıkmasının ardından İbo Show, yeni bölümde herkeste merak uyandırmıştı. Yayınlandığı günden bu yana ekranlara seyirciyi kilitleyen program, İbrahim Tatlıses’in efsane sunumu ile de reyting tablolarının da altını üstüne getiriyor. Bu haftaki konuklar arasında; Işın Karaca, Altay, Defne Samyeli ve Buray gibi birbirinden iddialı isimler yer almıştı.

30 Nis 2021 - 17:31 Ankara- Magazin

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