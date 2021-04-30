İbo Show'da Milyonları Harekete Geçiren Olay! O İsim Üzerine Yürüyünce, Halk Stüdyoya Geldi! Sadece 5 Dakikada Savaş Alanına Döndü...

Her bölümde birbirinden sürpriz isimlerin konuk edildiği İbo Show programı, yeni bölümde herkesi gözyaşlarına boğdu. Sürpriz isimlerin konuk olduğu İbo Show, bu hafta beklenmedik anlar ile seyirciyi çok şaşırttı. Seyircilerde adeta şok yaşatan sahnelerin olduğu programda kimsenin beklemeyeceği durumlar yaşandı.

Bu haftaki konukların, yayınlanan tanıtımla beraber ortaya çıkmasının ardından İbo Show, yeni bölümde herkeste merak uyandırmıştı. Yayınlandığı günden bu yana ekranlara seyirciyi kilitleyen program, İbrahim Tatlıses’in efsane sunumu ile de reyting tablolarının da altını üstüne getiriyor. Bu haftaki konuklar arasında; Işın Karaca, Altay, Defne Samyeli ve Buray gibi birbirinden iddialı isimler yer almıştı.