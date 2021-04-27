İbo Show'da Skandal Olay! Seyirciler Artık Çileden Çıktı, O İsmin Üzerine Yürüdü! Sadece 5 Dakika İçerisinde Ortalık Karıştı!
İbo Show ekranlarda fırtınalar estirmeye devam ediyorken son bölümde ise skandal bir olay yaşandı. Her bölümde farklı olaylar yaşayarak seyirciler karşısına çıkan başarılı yapımda dikkatler İmparator'a odaklandı. O ismin İmparator'u zorla ağlattığı yönünde çıkan iddialar karşısında Tatlıses sevenleri o ismin üzerine yürüdü. Sadece 5 dakikada ortalık alev aldı.
Her bölümde birbirinden sürpriz isimlerin konuk edildiği İbo Show programı, yeni bölümde herkesi gözyaşlarına boğdu. Sürpriz isimlerin konuk olduğu İbo Show, bu hafta beklenmedik anlar ile seyirciyi çok şaşırttı. Seyircilerde adeta şok yaşatan sahnelerin olduğu programda kimsenin beklemeyeceği durumlar yaşandı.
Bu haftaki konukların, yayınlanan tanıtımla beraber ortaya çıkmasının ardından İbo Show, yeni bölümde herkeste merak uyandırmıştı. Yayınlandığı günden bu yana ekranlara seyirciyi kilitleyen program, İbrahim Tatlıses’in efsane sunumu ile de reyting tablolarının da altını üstüne getiriyor. Bu haftaki konuklar arasında; Işın Karaca, Altay, Defne Samyeli ve Buray gibi birbirinden iddialı isimler yer almıştı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.