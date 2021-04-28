Sokağa çıkma kısıtlamasından istisna tutulan firmalar, Valilikçe belirlenen NACE kodlarına göre tespit edilmektedir. ATO üyesi muafiyet kapsamındaki firma yetkililerinin ve yanlarında çalışanların, denetimlerde bu kapsamda olduklarını belgelendirebilmelerini teminen, https://calismaizni.atonet.org.tr/ linkinde yer alan formun doldurulması ve ekrana SGK "Sigortalı Hizmet Listesi"nin görüntüsünün yüklenmesi gerekmektedir.

Muafiyet kapsamında olan firma yetkilileri ve çalışanları için, muafiyet kapsamında olduğunu belirtir SMS, hak sahibinin GSM hattına, başvuruyu takiben, işlem sırasına göre iletilecektir.

Başvuru talepleri onaylandıktan sonra tarafınıza gelen SMS, sadece SMS metni içerisinde belirtilen tarihler için muafiyet sağlamaktadır.

Ankara Çalışma İzin Belgesi Nasıl Alınır? Firma Sokağa çıkma izin belgesi nasıl alınır?

Başvurular sadece ATO üyesi firmalar tarafından yapılabilecektir.

Ankara Ticaret Odası Çalışma İzni Başvuru Portalı'na ulaşmak için tıklayınız.

T.C. Ankara Valiliği'nin belirlediği muafiyet kapsamında olan NACE kodları listesine ulaşmak için tıklayınız.

NACE kodunuzu bilmiyorsanız tıklayınız.

T.C. Ankara Valiliği'nin konuya ilişkin yazısı için tıklayınız.

27.04.2021 tarih ve 2021/22 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı'na ulaşmak için tıklayınız.