Haberler Ankara Haberler Ankara
- 28 Nis 2021 - 09:14 G: 28 Nis 2021 - 09:15

Virüs Salgınının Boyutu Tekrar Korkutmaya Başladı! Dünya Ülkeleri Uçuşları İptale Başladı!

Koronavirüs salgınında yaşanan yeni dalga Dünya Ülkelerinin yeni kararlar almasına sebep olmaya başladı. Bir çok ülkenin, Ülkelerarası seyahatleri iptal etme kararını alması beklenirken ilk adım Yemen'den geldi. Kovid-19 tedbirleri kapsamında Hindistan'a uçak seferlerini durdurdu

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Yemen hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirler kapsamında, Hindistan'a uçak seferlerini durdurma kararı aldı.

Yemen resmi haber ajansının (Saba) haberine göre, Kovid-19'la Mücadele Ulusal Yüksek Komisyonu, ikinci bir emre kadar Hindistan'a gidiş ve gelişlerin durdurulduğunu duyurdu.

Yemen'deki sağlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, söz konusu kararda, Hindistan'dan gelen bir uçaktaki 7 Yemen vatandaşının Kovid-19 pozitif çıkması etkili oldu.

28 Nis 2021 - 09:14 AA - Yaşam

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Tam Kapanma Kafaları Karıştırdı, Kimler Muaf? İçişleri Bakanlığı Soruları Yanıtladı! mask
Tam Kapanma Kafaları Karıştırdı, Kimler Muaf? İçişleri Bakanlığı Soruları Yanıtladı!
BP Pandemi Sürecinde Rekor Kar Etti! Karı Tam 25 Kat Arttı! mask
BP Pandemi Sürecinde Rekor Kar Etti! Karı Tam 25 Kat Arttı!
1 Mayıs Hazırlıkları Başladı! Memur-Sen Uluslararası Kongre Düzenleyecek! mask
1 Mayıs Hazırlıkları Başladı! Memur-Sen Uluslararası Kongre Düzenleyecek!
Davası Olanlara Kötü Haber! HSK, Davalara Pandemi Ertelemesi İçin Tavsiyede Bulundu! mask
Davası Olanlara Kötü Haber! HSK, Davalara Pandemi Ertelemesi İçin Tavsiyede Bulundu!
Kimlik Kontrolünde Yeni Dönem! Bankalara Gitmeye Gerek Kalmayacak! mask
Kimlik Kontrolünde Yeni Dönem! Bankalara Gitmeye Gerek Kalmayacak!
Tam Kapanma Ne Zaman Başlıyor Tam Kapanma Ne Zaman Bitiyor İşte Önemli Detaylar… mask
Tam Kapanma Ne Zaman Başlıyor Tam Kapanma Ne Zaman Bitiyor İşte Önemli Detaylar…
Tam Kapanma Marketler Açık Mı? İşte Tam Kapanmada Marketlerin Açılış ve Kapanış Saatler… mask
Tam Kapanma Marketler Açık Mı? İşte Tam Kapanmada Marketlerin Açılış ve Kapanış Saatler…
Doğal Gaz İhtiyacımız Artıyor! Şubatta İthalatta Rekor Artış! mask
Doğal Gaz İhtiyacımız Artıyor! Şubatta İthalatta Rekor Artış!
Genelge Yayınlandı! Tam Kapanma İle Kimler Muaf Olacak Belli Oldu! mask
Genelge Yayınlandı! Tam Kapanma İle Kimler Muaf Olacak Belli Oldu!
Hak-İş Meslek Hastalığında Israrlı! Kovid-19 İçin Talebini Tekrarladı! mask
Hak-İş Meslek Hastalığında Israrlı! Kovid-19 İçin Talebini Tekrarladı!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Cumhurbaşkanı İmzaladı! Sağlık Bakanlığına Önemli Bir Atama Gerçekleştirildi! mask
Cumhurbaşkanı İmzaladı! Sağlık Bakanlığına Önemli Bir Atama Gerçekleştirildi!
Tam Kapanma Kafaları Karıştırdı, Kimler Muaf? İçişleri Bakanlığı Soruları Yanıtladı! mask
Tam Kapanma Kafaları Karıştırdı, Kimler Muaf? İçişleri Bakanlığı Soruları Yanıtladı!
ASKİ Ankara Su Kesintileri 28 Nisan 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri 28 Nisan 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek İşte Ankara Su Kesintileri
28 Nisan 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
28 Nisan 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Ankara Çalışma İzin Belgesi Nasıl Alınır? Firma Sokağa çıkma izin belgesi nasıl alınır? mask
Ankara Çalışma İzin Belgesi Nasıl Alınır? Firma Sokağa çıkma izin belgesi nasıl alınır?
Ankara'da 28 Nisan 2021 İftar Vakti Saat Kaçta? 28 Nisan 2021 Sahur Vakti Ne Zaman? Bugün İftar Saati Kaçta? mask
Ankara'da 28 Nisan 2021 İftar Vakti Saat Kaçta? 28 Nisan 2021 Sahur Vakti Ne Zaman? Bugün İftar Saati Kaçta?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL