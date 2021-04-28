Virüs Salgınının Boyutu Tekrar Korkutmaya Başladı! Dünya Ülkeleri Uçuşları İptale Başladı!
Koronavirüs salgınında yaşanan yeni dalga Dünya Ülkelerinin yeni kararlar almasına sebep olmaya başladı. Bir çok ülkenin, Ülkelerarası seyahatleri iptal etme kararını alması beklenirken ilk adım Yemen'den geldi. Kovid-19 tedbirleri kapsamında Hindistan'a uçak seferlerini durdurdu
Yemen hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirler kapsamında, Hindistan'a uçak seferlerini durdurma kararı aldı.
Yemen resmi haber ajansının (Saba) haberine göre, Kovid-19'la Mücadele Ulusal Yüksek Komisyonu, ikinci bir emre kadar Hindistan'a gidiş ve gelişlerin durdurulduğunu duyurdu.
Yemen'deki sağlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, söz konusu kararda, Hindistan'dan gelen bir uçaktaki 7 Yemen vatandaşının Kovid-19 pozitif çıkması etkili oldu.
28 Nis 2021 - 09:14 AA - Yaşam
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.