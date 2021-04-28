Aşılarda Soğuk Zincirin Önemi Büyük! Japonlar Soğuk Zincir Ağı İçin Dünya'ya Para Dağıtacak!
Ülkemizde de büyük öneme sahip olan özellikle Alman Biontech aşıları için hayati öneme sahip olan soğuk zincir aşı dolapları için Japonya'dan büyük bir fedakarlık geldi. Kovid-19 aşılarının soğuk zincir ağı için 31 ülkeye 39 milyon dolar hibe edecek. İşte detaylar...
Japonya hükümeti, 31 ülkeye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının soğuk zincir dağıtım ağı için toplam 39 milyon dolar mali destek verecek.
Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre Afrika, Latin Amerika ve Karayipler’deki ülkelere, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) kanalıyla sağlanacak finansal hibe, aşılara yönelik soğuk depolama tesisi kurulması ve nakliyat ekipmanları tedarikinde kullanılacak.
Hibelerden yararlanacak ülkeler arasında, Guatemala, Haiti, Jamaika, Nikaragua, Paraguay, Venezuela, Mısır, Etiyopya, Nijerya, Libya ve Tunus da yer alıyor.
Düzenlediği basın toplantısında aşı tedarikinin önemine değinen Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, "Japonya’nın gücünden istifade ederek desteklerimizi sürdürmek istiyoruz." dedi.
Japonya'nın şimdiye kadar yerel bir Kovid-19 aşısı imal etmediğini bildiren Kyodo ajansı, gelişen ülkelerdeki aşı dağıtım ağları ve tesislerine destek verme arayışında olunduğunu aktardı.
Japonya, 2021 sonuna kadar dünya çapında 2 milyar doz Kovid-19 aşısı teslim etmeyi hedefleyen Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na (COVAX) da 200 milyon dolar taahhüt etmişti.
28 Nis 2021 - 09:21 AA - Dünya
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.