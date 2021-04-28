Haberler Ankara Haberler Ankara
- 28 Nis 2021 - 09:21 G: 28 Nis 2021 - 09:41

Aşılarda Soğuk Zincirin Önemi Büyük! Japonlar Soğuk Zincir Ağı İçin Dünya'ya Para Dağıtacak!

Ülkemizde de büyük öneme sahip olan özellikle Alman Biontech aşıları için hayati öneme sahip olan soğuk zincir aşı dolapları için Japonya'dan büyük bir fedakarlık geldi. Kovid-19 aşılarının soğuk zincir ağı için 31 ülkeye 39 milyon dolar hibe edecek. İşte detaylar...

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Japonya hükümeti, 31 ülkeye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının soğuk zincir dağıtım ağı için toplam 39 milyon dolar mali destek verecek.

Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre Afrika, Latin Amerika ve Karayipler’deki ülkelere, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) kanalıyla sağlanacak finansal hibe, aşılara yönelik soğuk depolama tesisi kurulması ve nakliyat ekipmanları tedarikinde kullanılacak.

Hibelerden yararlanacak ülkeler arasında, Guatemala, Haiti, Jamaika, Nikaragua, Paraguay, Venezuela, Mısır, Etiyopya, Nijerya, Libya ve Tunus da yer alıyor.

Düzenlediği basın toplantısında aşı tedarikinin önemine değinen Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, "Japonya’nın gücünden istifade ederek desteklerimizi sürdürmek istiyoruz." dedi.

Japonya'nın şimdiye kadar yerel bir Kovid-19 aşısı imal etmediğini bildiren Kyodo ajansı, gelişen ülkelerdeki aşı dağıtım ağları ve tesislerine destek verme arayışında olunduğunu aktardı.

Japonya, 2021 sonuna kadar dünya çapında 2 milyar doz Kovid-19 aşısı teslim etmeyi hedefleyen Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na (COVAX) da 200 milyon dolar taahhüt etmişti.

28 Nis 2021 - 09:21 AA - Dünya

# DÜNYADAN İLE İLİŞKİLİ:
UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final Heyecanı Yarım Kaldı! mask
UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final Heyecanı Yarım Kaldı!
İran, Sızan Ses Kaydı İle Karıştı! Dış İşleri Bakanı: "Çok Üzgünüm!" mask
İran, Sızan Ses Kaydı İle Karıştı! Dış İşleri Bakanı: "Çok Üzgünüm!"
BP Pandemi Sürecinde Rekor Kar Etti! Karı Tam 25 Kat Arttı! mask
BP Pandemi Sürecinde Rekor Kar Etti! Karı Tam 25 Kat Arttı!
ABD Dünyayı Adım Adım İzleyecek! Casus Uydusunu Uzay'a Gönderdi! mask
ABD Dünyayı Adım Adım İzleyecek! Casus Uydusunu Uzay'a Gönderdi!
Yahudi Locaları Bastırdı! Müslümanlarla Yemekten Vazgeçti! mask
Yahudi Locaları Bastırdı! Müslümanlarla Yemekten Vazgeçti!
Herkes Kriz Bitti Sanıyor! Avrupa Süper Ligi Krizi Yeni Başlıyor, İtalya Harekete Geçti! mask
Herkes Kriz Bitti Sanıyor! Avrupa Süper Ligi Krizi Yeni Başlıyor, İtalya Harekete Geçti!
Ayrı Bir Çılgınlık Daha! Kanye West'in Ayakkabısı Tam 1,8 Milyon Lira! mask
Ayrı Bir Çılgınlık Daha! Kanye West'in Ayakkabısı Tam 1,8 Milyon Lira!
Apple Kesenin Ağzını Açtı! Amerika'ya Rekor Düzeyde Yatırım yapacak! mask
Apple Kesenin Ağzını Açtı! Amerika'ya Rekor Düzeyde Yatırım yapacak!
İran'da Kaşkay Türklerinin Yetiştirdiği Atlar Servet Değerinde! Tam 430 Bin Dolar Değer Biçildi mask
İran'da Kaşkay Türklerinin Yetiştirdiği Atlar Servet Değerinde! Tam 430 Bin Dolar Değer Biçildi
Almanya İş Dünyasında Karamsar Hava Devam Etti! mask
Almanya İş Dünyasında Karamsar Hava Devam Etti!
# SAĞLIK HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Cumhurbaşkanı İmzaladı! Sağlık Bakanlığına Önemli Bir Atama Gerçekleştirildi! mask
Cumhurbaşkanı İmzaladı! Sağlık Bakanlığına Önemli Bir Atama Gerçekleştirildi!
Enterogermina Nedir Faydaları Nedir, Nasıl Kullanılır Probiyotikler Zayıflatıyor mu? mask
Enterogermina Nedir Faydaları Nedir, Nasıl Kullanılır Probiyotikler Zayıflatıyor mu?
Trakya Bölgesinde Aşılama Sürüyor! 619 bin 765 Doz Kovid-19 Aşısı Yapıldı! mask
Trakya Bölgesinde Aşılama Sürüyor! 619 bin 765 Doz Kovid-19 Aşısı Yapıldı!
Hindistan Günlük Kovid-19 Vaka Sayısında Dünyada Zirvede! mask
Hindistan Günlük Kovid-19 Vaka Sayısında Dünyada Zirvede!
Latin Amerika Ülkelerinde Kovid-19'a Bağlı Can Kayıpları Artıyor! mask
Latin Amerika Ülkelerinde Kovid-19'a Bağlı Can Kayıpları Artıyor!
Ramazan'da Nasıl Kilo Verilir? 1 Ay Oruç Tutarak Kaç Kilo Verilir? mask
Ramazan'da Nasıl Kilo Verilir? 1 Ay Oruç Tutarak Kaç Kilo Verilir?
Oruç Sebebiyle Göz Damlası ihmali Kalıcı Hasarlara Sebep Olabilir! Doktor Tavsiyesi Şart! mask
Oruç Sebebiyle Göz Damlası ihmali Kalıcı Hasarlara Sebep Olabilir! Doktor Tavsiyesi Şart!
Avrupa Birliği Aşı Hedefini Açıkladı! "Temmuz'da Nüfusun %70'i Aşılı Olacak!" mask
Avrupa Birliği Aşı Hedefini Açıkladı! "Temmuz'da Nüfusun %70'i Aşılı Olacak!"
Çin'den Hindistan'a Yardım Eli! Vaka Sayılarında Patlama Yaşanıyor! mask
Çin'den Hindistan'a Yardım Eli! Vaka Sayılarında Patlama Yaşanıyor!
Çernobil'in Etkileri Son Buluyor! Dünyaya Gelen Çocuklarda DNA Hasarı Tespit Edilmedi! mask
Çernobil'in Etkileri Son Buluyor! Dünyaya Gelen Çocuklarda DNA Hasarı Tespit Edilmedi!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
İran, Sızan Ses Kaydı İle Karıştı! Dış İşleri Bakanı: "Çok Üzgünüm!" mask
İran, Sızan Ses Kaydı İle Karıştı! Dış İşleri Bakanı: "Çok Üzgünüm!"
Dolar Düşüş Sonrası Tekrar Gerilmeye Başladı! Gözler FED Faiz Kararında! mask
Dolar Düşüş Sonrası Tekrar Gerilmeye Başladı! Gözler FED Faiz Kararında!
Aşılarda Soğuk Zincirin Önemi Büyük! Japonlar Soğuk Zincir Ağı İçin Dünya'ya Para Dağıtacak! mask
Aşılarda Soğuk Zincirin Önemi Büyük! Japonlar Soğuk Zincir Ağı İçin Dünya'ya Para Dağıtacak!
Ankara Koronavirüs Salgınında Tam Kapanma Sonrası Fahrettin Koca'dan Uyarı! Sosyal Medyadan Paylaşımını Yaptı, Milyonlar Şok İçinde Kaldı! Neler Oluyor? mask
Ankara Koronavirüs Salgınında Tam Kapanma Sonrası Fahrettin Koca'dan Uyarı! Sosyal Medyadan Paylaşımını Yaptı, Milyonlar Şok İçinde Kaldı! Neler Oluyor?
Virüs Salgınının Boyutu Tekrar Korkutmaya Başladı! Dünya Ülkeleri Uçuşları İptale Başladı! mask
Virüs Salgınının Boyutu Tekrar Korkutmaya Başladı! Dünya Ülkeleri Uçuşları İptale Başladı!
Cumhurbaşkanı İmzaladı! Sağlık Bakanlığına Önemli Bir Atama Gerçekleştirildi! mask
Cumhurbaşkanı İmzaladı! Sağlık Bakanlığına Önemli Bir Atama Gerçekleştirildi!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL