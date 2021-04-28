Ankara Koronavirüs Salgınında Tam Kapanma Sonrası Fahrettin Koca'dan Uyarı! Sosyal Medyadan Paylaşımını Yaptı, Milyonlar Şok İçinde Kaldı! Neler Oluyor?

Caka sayılarının hızla arttığı Ankara ilinde de geçerli olacak olan yasaklarda yeni düzenlemeler bayramdan sonra yapılacak. Tam 17 gün boyunca sürecek olan tam kapanmada hareketlilik en az seviyeye indirilecek. İzin belgesi olmayan hiçbir vatandaş dışarı çıkamayacak. Yasaktan muaf tutulacak kişilerse kabine toplantısının ardından açıklandı.

Bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00 - 17.00 arasında açık olacak. Pazar günü zincir marketler kapalı olacak. Bu sayede bulaş riski en düşük seviyeye gelecek. Araç kullanmayarak vatandaşlar evlerinin yakınlarında bulunan marketlerden ihtiyaçlarını karşılayabilecek.