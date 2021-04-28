Ankara Koronavirüs Salgınında Tam Kapanma Sonrası Fahrettin Koca'dan Uyarı! Sosyal Medyadan Paylaşımını Yaptı, Milyonlar Şok İçinde Kaldı! Neler Oluyor?
Ankara koronavirüs salgınında artan vakalardan hemen sonra önlemler alınmaya başlanmıştı. Pazartesi günü yapılan kabine toplantısında Recep Tayyip Erdoğan yeni kararları açıklamıştı. Bu yasaklarda en çok merak edilen konu ise marketlerin çalışma saatleri olmuştu. İşte tam kapanmada merak edilen tüm detaylar....
Caka sayılarının hızla arttığı Ankara ilinde de geçerli olacak olan yasaklarda yeni düzenlemeler bayramdan sonra yapılacak. Tam 17 gün boyunca sürecek olan tam kapanmada hareketlilik en az seviyeye indirilecek. İzin belgesi olmayan hiçbir vatandaş dışarı çıkamayacak. Yasaktan muaf tutulacak kişilerse kabine toplantısının ardından açıklandı.
Bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00 - 17.00 arasında açık olacak. Pazar günü zincir marketler kapalı olacak. Bu sayede bulaş riski en düşük seviyeye gelecek. Araç kullanmayarak vatandaşlar evlerinin yakınlarında bulunan marketlerden ihtiyaçlarını karşılayabilecek.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.