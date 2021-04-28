Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisinde 4 Veda Üst Üste Geldi! Finale Giderken Yaşanan Ayrılıklar Beyinlerin Yanmasına Neden Oldu! "Bu Kadarı da Fazla!"
ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da 4 veda birden yaşandı. Yaprak dökümü iliklerine kadar yaşayan dizinin sezon finaline ise kısa bir süre kaldı. Başarılı bir şekilde yıllardır ekranlarda reytingleri kırmaya devam eden diziden ayrılan isimler ise seyircinin yüreklerine dokundu. Dizinin 6 yıldır kadrosunda alan ve her sezonda seyircisine kendisini sevdiren bir karakterin ölümü ise eşi benzeri olmayacak bir şekilde sonlandı.
Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba ve Yunus Emre Yıldırımer gibi birbirinden başarılı isimlerin başrolünde yer aldığı dizi, başladığı günden beri dikkatleri üzerine toplamaya devam ediyor. Sevilerek izlenen dizinin son bölümü ise dün akşam yayınlandı. Masumlar apartmanı dizisiyle reytinglerde yarışa giren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, o ismin diziden ayrılmasıyla birlikte ilk sıraya oturdu.
Geçtiğimi bölümlerde diziye acı bir şekilde veda eden bir isim ise Sanem Çelik olmuştu. Ceylan karakteriyle ekranlara gelen sevilen oyuncu, başarılı bir şekilde dizi hayatı boyunca oyunculuk kariyerini hayranlarına göstermişti. Diziden ayrılan bir diğer isim ise...
Diğer Sayfaya Geçiniz>>>
28 Nis 2021 - 10:41 - Dizi Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.