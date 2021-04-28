Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisinde 4 Veda Üst Üste Geldi! Finale Giderken Yaşanan Ayrılıklar Beyinlerin Yanmasına Neden Oldu! "Bu Kadarı da Fazla!"

Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba ve Yunus Emre Yıldırımer gibi birbirinden başarılı isimlerin başrolünde yer aldığı dizi, başladığı günden beri dikkatleri üzerine toplamaya devam ediyor. Sevilerek izlenen dizinin son bölümü ise dün akşam yayınlandı. Masumlar apartmanı dizisiyle reytinglerde yarışa giren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, o ismin diziden ayrılmasıyla birlikte ilk sıraya oturdu.

Geçtiğimi bölümlerde diziye acı bir şekilde veda eden bir isim ise Sanem Çelik olmuştu. Ceylan karakteriyle ekranlara gelen sevilen oyuncu, başarılı bir şekilde dizi hayatı boyunca oyunculuk kariyerini hayranlarına göstermişti. Diziden ayrılan bir diğer isim ise...





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