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- 28 Nis 2021 - 10:59 G: 28 Nis 2021 - 11:36

Survivor Aleyna Öyle Şeyler Dedi Ki, Televizyonlara Bile Gelmedi! Acısını Görenlerin İçleri Sızladı! Meğer Aleyna Kalaycıoğlu'nun Babası...

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor'da Aleyna Kalaycıoğlu'nun dün akşam ekranlara gelen bölümde dedikleri içlere oturdu. Babası hakkında açıklama yapan Aleyna Kalaycıoğlu tüm dikkatleri üzerine topladı. Sevilerek izlenen yarışmada Aleyna Kalaycıoğlu'nun babası hakkında anlattıkları ise televizyonlarda yayınlanmadı ve sadece dijitale özel olarak hazırlandı. İşte Aleyna Kalaycıoğlu'nun babasının kendisine yaptıkları...

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Her bölümde hayranlarını bir tık daha artıran ve performansıyla akıllara kazınana Aleyna Kalaycıoğlu dün akşam ekranlara gelen bölümde hüngür hüngür ağladı. Acun Medya tarafından ekranlara gelen yarışmanın Gönüllüler takımında bulunan Aleyna Kalaycıoğlu, açıklamalarıyla ağızları açık bıraktı. Meğer Aleyna'nın babası... 

İletişim ödülüne giderek kazanan takım annesiyle görüşecekti. Her yarışmacıdan ise duygularının dile getirilmesi istenmişti. Aleyna Kalaycıoğlu ise sözlerine "Anneler bir şekilde annelik görevini yerini yetiyor ama babalar babalık görevini bir sorumluluk bir mecburduk olarak görüyor. Değil aslında" diyerek başladı.


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28 Nis 2021 - 10:59 Ankara- Survivor 2021

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