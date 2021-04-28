Survivor Aleyna Öyle Şeyler Dedi Ki, Televizyonlara Bile Gelmedi! Acısını Görenlerin İçleri Sızladı! Meğer Aleyna Kalaycıoğlu'nun Babası...

Her bölümde hayranlarını bir tık daha artıran ve performansıyla akıllara kazınana Aleyna Kalaycıoğlu dün akşam ekranlara gelen bölümde hüngür hüngür ağladı. Acun Medya tarafından ekranlara gelen yarışmanın Gönüllüler takımında bulunan Aleyna Kalaycıoğlu, açıklamalarıyla ağızları açık bıraktı. Meğer Aleyna'nın babası...

İletişim ödülüne giderek kazanan takım annesiyle görüşecekti. Her yarışmacıdan ise duygularının dile getirilmesi istenmişti. Aleyna Kalaycıoğlu ise sözlerine "Anneler bir şekilde annelik görevini yerini yetiyor ama babalar babalık görevini bir sorumluluk bir mecburduk olarak görüyor. Değil aslında" diyerek başladı.





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