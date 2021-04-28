Başkent Kart 400 TL Yardım Nasıl Alınır Vatandaşa İlk Destek Paketini Mansur Yavaş Açıkladı!

Koronavirüs salgını yüzünden ekonomik açıdan çok zor günler geçiren yurttaşlara yönelik devlet tarafından önemli destek sağlanmazken, bir adım Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’tan geldi. Ankara’da ikamet etmekte olan 233 bin aile için müjde veren Yavaş, toplamda 100 milyon liralık yardım paketi açıkladı. Başkent Kart ile binlerce aileye bu sayede 400’er liralık yardım paketi verilmiş olacak. Bunun sonucunda ise Başkent Kart nasıl alınır sorusu merak edilmeye başlandı.