Başkent Kart 400 TL Yardım Nasıl Alınır Vatandaşa İlk Destek Paketini Mansur Yavaş Açıkladı!
Anakara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek devam ediyor. Özellikle Pandemi sürecinde zora düşen vatandaşları bir nebze rahatlatacak olan yardımı Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Açıkladı. İşte detaylar...
Koronavirüs salgını yüzünden ekonomik açıdan çok zor günler geçiren yurttaşlara yönelik devlet tarafından önemli destek sağlanmazken, bir adım Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’tan geldi. Ankara’da ikamet etmekte olan 233 bin aile için müjde veren Yavaş, toplamda 100 milyon liralık yardım paketi açıkladı. Başkent Kart ile binlerce aileye bu sayede 400’er liralık yardım paketi verilmiş olacak. Bunun sonucunda ise Başkent Kart nasıl alınır sorusu merak edilmeye başlandı.
28 Nis 2021 - 11:51 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.