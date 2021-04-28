Tam Kapanma Destek Paketi Verilecek Mi? 18 Günlük Tam Kapanmada Kimler, Hangi Sektörler Destek Paketi Alabilir?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yürürlüğe sokulan Tam Kapanma kararı ile ilgili çoğu detay belli olmuş ancak herhangi bir destek paketi açıklanmamıştı. 18 Gün boyunca kapalı kalacak sektörler kara kara düşünürken Tam Kapanma desteği ile ilgili bilgiler haberimizde. İşte detaylar...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından önceki gün açıklanan yeni salgın kısıtlaması kapsamında Türkiye’de 18 gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bunun yanında pek çok sektöre ait olan işyeri de dükkanlarını kapatmak zorunda kalacak. Bu yüzden kısıtlama yüzünden işyerlerini kapatmak zorunda kalanlar tam kapanma dönemimde destek paketi verilip verilmeyeceğini merak ediyorlar. Konuyla ilgili olarak henüz net bir açıklama yapılmamış olsa da destek paketinin verilmesi halinde kapalı kalan işyerlerinin bundan faydalanması bekleniyor.
28 Nis 2021 - 11:58 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.