Tam Kapanma Destek Paketi Verilecek Mi? 18 Günlük Tam Kapanmada Kimler, Hangi Sektörler Destek Paketi Alabilir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından önceki gün açıklanan yeni salgın kısıtlaması kapsamında Türkiye’de 18 gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bunun yanında pek çok sektöre ait olan işyeri de dükkanlarını kapatmak zorunda kalacak. Bu yüzden kısıtlama yüzünden işyerlerini kapatmak zorunda kalanlar tam kapanma dönemimde destek paketi verilip verilmeyeceğini merak ediyorlar. Konuyla ilgili olarak henüz net bir açıklama yapılmamış olsa da destek paketinin verilmesi halinde kapalı kalan işyerlerinin bundan faydalanması bekleniyor.