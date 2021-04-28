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- 28 Nis 2021 - 11:58 G: 28 Nis 2021 - 12:04

Tam Kapanma Destek Paketi Verilecek Mi? 18 Günlük Tam Kapanmada Kimler, Hangi Sektörler Destek Paketi Alabilir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yürürlüğe sokulan Tam Kapanma kararı ile ilgili çoğu detay belli olmuş ancak herhangi bir destek paketi açıklanmamıştı. 18 Gün boyunca kapalı kalacak sektörler kara kara düşünürken Tam Kapanma desteği ile ilgili bilgiler haberimizde. İşte detaylar...

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından önceki gün açıklanan yeni salgın kısıtlaması kapsamında Türkiye’de 18 gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bunun yanında pek çok sektöre ait olan işyeri de dükkanlarını kapatmak zorunda kalacak. Bu yüzden kısıtlama yüzünden işyerlerini kapatmak zorunda kalanlar tam kapanma dönemimde destek paketi verilip verilmeyeceğini merak ediyorlar. Konuyla ilgili olarak henüz net bir açıklama yapılmamış olsa da destek paketinin verilmesi halinde kapalı kalan işyerlerinin bundan faydalanması bekleniyor.

28 Nis 2021 - 11:58 - Yaşam

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