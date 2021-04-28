Survivor'da Dora Şoku! Sövdü Saydı, O Yarışmacıya Resmen Küfretti! Tüm Türkiye Dora'ya Tepki Gösteriyor!
Survivor'da milyonları hayrete düşüren bir olay yaşandı. Uzun yıllardır ekranda olan ve sevilerek izlenen Survivor programı, son yayınlanan bölümüyle birlikte herkesi şoka soktu. Yayınlanan sahnenin ardından sosyal medya kullanıcıları "Dora'nın gerçek yüzü ortaya çıktı", "terbiye sınırlarını aşıyor" gibi yorumlar altına imza attı.
Survivor 2021, büyük bir mücadele ruhuyla devam ediyor. Çemberin git gide daraldığı programda yarışmacılar nefes kesen bir mücadele sunarken, sona gelindikçe yarışmacıların gerilimleri de artıyor. Bu gerilimler sonucunda yaşananlar ise herkesi şaşkına çevirdi! Dora resmen küfür etti...
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.