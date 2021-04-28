Survivor'da Dora Şoku! Sövdü Saydı, O Yarışmacıya Resmen Küfretti! Tüm Türkiye Dora'ya Tepki Gösteriyor!

Survivor 2021, büyük bir mücadele ruhuyla devam ediyor. Çemberin git gide daraldığı programda yarışmacılar nefes kesen bir mücadele sunarken, sona gelindikçe yarışmacıların gerilimleri de artıyor. Bu gerilimler sonucunda yaşananlar ise herkesi şaşkına çevirdi! Dora resmen küfür etti...

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