Survivor Adası Parçalanıyor! Dominik’te Kahreden Anlar, Artık Önemli Olan Yarışma Değil; Kin ve Nefret! Herkes Tepkili…

Survivor 2021, reyting rekorları kıra kıra; finale doğru uzanmaya devam ediyor. Türkiye'nin en uzun soluklu yarışma programları arasında yerini alan Survivor 2021'de ada resmen parçalanıyor! Yarışmacılar öyle bir hal aldı ki; gören - duyan herkes şaştı kaldı!

Detaylar için diğer sayfaya geçiniz >>