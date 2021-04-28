Mehmet Ali Erbil Delirecek! Yasmin Erbil'in Adı O İsimle Aşk Dedikodularına Karıştı! Gündem Sadece Bunu Konuşuyor! Neler Oluyor?

Usta sanatçı Mehmet Ali Erbil küçük kızı olan Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlar yaparak dikkatleri üzerine çekiyor. Bu paylaşımlara ise annesinden birçok yorum geliyor. Kızının güzelliğini anlatan yorumlar yapan Nergis Kumbasar şimdi kızının aşk hayatı hakkında çıkan iddialara ne diyecek?

Kısa bir süre önce Mehmet Ali Erbil’in çapkınlıklarıyla ünlü olmasından dolayı aşka ve erkeklere güvenmediğini dile getiren Yasmin Erbil, iddialara göre o isimle birlikte aşk yaşamaya başladı. Çıkan iddialardan hemen sonra paylaşımlarını kaldıran Yasmin Erbil, dikkatleri üzerine çekti. Neler oluyor?



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