Mehmet Ali Erbil Delirecek! Yasmin Erbil'in Adı O İsimle Aşk Dedikodularına Karıştı! Gündem Sadece Bunu Konuşuyor! Neler Oluyor?
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Yasmin Erbil'den aşk iddialarını güçlendirecek bir paylaşım geldi. Bunun üzerine sosyal medya kullanıcıları konu hakkında "Mehmet ali Erbil şimdi delirecek", "Mehmet Ali Erbil çıldıracak" yorumları peş peşe geldi. Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan 25 yaşındaki güzel oyuncu, son paylaşımıyla hayranlarına şok etkisi yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Usta sanatçı Mehmet Ali Erbil küçük kızı olan Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlar yaparak dikkatleri üzerine çekiyor. Bu paylaşımlara ise annesinden birçok yorum geliyor. Kızının güzelliğini anlatan yorumlar yapan Nergis Kumbasar şimdi kızının aşk hayatı hakkında çıkan iddialara ne diyecek?
Kısa bir süre önce Mehmet Ali Erbil’in çapkınlıklarıyla ünlü olmasından dolayı aşka ve erkeklere güvenmediğini dile getiren Yasmin Erbil, iddialara göre o isimle birlikte aşk yaşamaya başladı. Çıkan iddialardan hemen sonra paylaşımlarını kaldıran Yasmin Erbil, dikkatleri üzerine çekti. Neler oluyor?
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.