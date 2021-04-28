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- 28 Nis 2021 - 14:22 G: 28 Nis 2021 - 14:58

Acun Ilıcalı Resmen Halkı Çıldırttı! Öyle Bir Reklam Yaptı ki; Milyonlar O Marketi Çökertti! Neredeyse Bedava Satılıyor; Son 3 Saat...

Acun Ilıcalı'nın bile sık sık reklamını yapıp halkı çıldırttığı Trendyol, milyonları harekete geçirtti. Binlerce insan aynı anda uygulamaya akın edince, uygulamada çökmeler bile başlayacak seviyeye geldi. Neredeyse bedava satacak olan Trendyol uygulaması; 'indirim yapıyorum' sloganını kullanan kim varsa topuğuna sıktı. 1 liraya bile birçok ürünün satıldığı uygulamada yeni sezon için büyük kampanya başladı!

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Acun Ilıcalı'nın Survivor yarışmasının hem ödül oyunlarında hem de birleşme partisinde birçok ürününü kullanarak reklamını yaptığı Trendyol uygulamasında binlerce kişi ardı arkası kesilmeyen alışverişler yapmaya başladı. Günümüzde A101, BİM ve ŞOK gibi marketlerin indirimleri en çok gündem olan marketler arasında yerini alıyor. İşte Trendyol'dan gelen o büyük indirim... 

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Çok kısa bir süre önce Acun Ilıcalı'nın bile Trendyol reklamını yaparak izleyenleri harekete geçiren Acun Ilıcalı, Survivor izleyenlerin uygulamaya yönelmesine neden olmuştu. Trendyol'da jean ve gömlekler bile 30 liradan başlayan fiyatlarla satılmaya başlarken; dışardan almak istediğinizde bu ürünler 120 lira vermek zorunda kalıyorsunuz!

28 Nis 2021 - 14:22 Ankara- Aktüel Ürünler

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