Acun Ilıcalı Resmen Halkı Çıldırttı! Öyle Bir Reklam Yaptı ki; Milyonlar O Marketi Çökertti! Neredeyse Bedava Satılıyor; Son 3 Saat...

Acun Ilıcalı'nın Survivor yarışmasının hem ödül oyunlarında hem de birleşme partisinde birçok ürününü kullanarak reklamını yaptığı Trendyol uygulamasında binlerce kişi ardı arkası kesilmeyen alışverişler yapmaya başladı. Günümüzde A101, BİM ve ŞOK gibi marketlerin indirimleri en çok gündem olan marketler arasında yerini alıyor. İşte Trendyol'dan gelen o büyük indirim...

-> Daha Ucuza Hiçbir Yerde Olmayan 700 Ürün İçin TIKLAYINIZ

-> A101 ve BİM'e Çekilen Rest Ürünleri İçin TIKLAYINIZ

-> Efsane İndirim İçin TIKLAYINIZ ( BÜYÜK BAHAR KAMPANYASI )

Çok kısa bir süre önce Acun Ilıcalı'nın bile Trendyol reklamını yaparak izleyenleri harekete geçiren Acun Ilıcalı, Survivor izleyenlerin uygulamaya yönelmesine neden olmuştu. Trendyol'da jean ve gömlekler bile 30 liradan başlayan fiyatlarla satılmaya başlarken; dışardan almak istediğinizde bu ürünler 120 lira vermek zorunda kalıyorsunuz!