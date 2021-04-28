Acun Ilıcalı Milyonları Hayrete Düşürdü! "Dolandırdı" Deniliyor... Survivor’un Perde Arkası Çıkınca Milyonlar Kandırıldığını Gördü! “Yarışma Yozgat'ta Çekiliyor!"
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor yarışmasında sosyal medya kullanıcılarının yargılarına göre Acun Ilıcalı milyonları resmen kandırdı. Herkesin kafasında oluşan Survivor adasının dışında aslında bambaşka bir yer alan Dominik adasının gerçek kısmı ortaya çıktı.
Acun Medya tarafından ekranlara gelen ve her bölümde heyecanını artıran yarışmada birçok konu konseyde konuşuluyor. Konseyin arka kısmı ise Survivor izleyenlerin büyülenmesine neden oluyor. Herkesin orada olmasını gerektirdiğini düşündürecek kadar güzel olan arka plan hakkında ortaya çıkan gerçek milyonların şok içinde kalmasına neden oldu. Peki, Survivor’un konseyindeki asıl sır ne?
Birbirinden özel yarışmacıların yarışmada bulunarak kendi performanslarını gösterdiği Survivor yarışmasında heyecan finale yaklaştıkça daha da çok artmaya başladı. Sevilen yarışmanın perde arkasındaki sır ise sosyal medyada bir anda yayıldı. Söz konusu fotoğrafı görenler ise “Bunlar bizimle dalga mı geçiyor? Yozgat’ta da çekebilirsiniz? Ada’nın ne anlamı kaldı?” yorumlarını peş peşe yaptı.
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28 Nis 2021 - 16:09 - Survivor 2021
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.