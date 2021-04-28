Acun Ilıcalı Milyonları Hayrete Düşürdü! "Dolandırdı" Deniliyor... Survivor’un Perde Arkası Çıkınca Milyonlar Kandırıldığını Gördü! “Yarışma Yozgat'ta Çekiliyor!"

Acun Medya tarafından ekranlara gelen ve her bölümde heyecanını artıran yarışmada birçok konu konseyde konuşuluyor. Konseyin arka kısmı ise Survivor izleyenlerin büyülenmesine neden oluyor. Herkesin orada olmasını gerektirdiğini düşündürecek kadar güzel olan arka plan hakkında ortaya çıkan gerçek milyonların şok içinde kalmasına neden oldu. Peki, Survivor’un konseyindeki asıl sır ne?

Birbirinden özel yarışmacıların yarışmada bulunarak kendi performanslarını gösterdiği Survivor yarışmasında heyecan finale yaklaştıkça daha da çok artmaya başladı. Sevilen yarışmanın perde arkasındaki sır ise sosyal medyada bir anda yayıldı. Söz konusu fotoğrafı görenler ise “Bunlar bizimle dalga mı geçiyor? Yozgat’ta da çekebilirsiniz? Ada’nın ne anlamı kaldı?” yorumlarını peş peşe yaptı.



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