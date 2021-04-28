Fahriye Evcen Yaktı, Tutuşturdu! Instagram'ı Ele Geçirdi, Böylesini İlk Kez Paylaştı! Burak Özçivit Kıskançlıktan Delirebilir! Neler Oluyor?

Burak Özçivit ile evlendikten sonra ekranlardan uzaklaşan Fahriye Evcen, kısa süre önce bir bebek bezi markasının reklam yüzü olarak hayranlarının karşısına çıkmıştı. Sevilen oyuncunun ekranlara ne zaman döneceği bilinmiyor ama paylaştığı fotoğraflar günlük değil, daha çok özel bir davetteymiş gibi bir algı oluşturdu. İşte sosyal medya iddialarının görüşlerine göre Burak Özçivit'i bile kıskandıracak olan o görsel...

Çalıkuşu dizisinde hayat verdiği karakterle birlikte gönüllerde taht kurmuş olan Fahriye Evcen, en son ise Sonsuz Aşk dizisinde Zeynep karakterine hayat vermiş ve rolünün hakkını iyi bir şekilde yerine getirmişti. Kısa bir süre önce muhabirlerden gelen "Herhangi bir dizide oynamayı düşünüyor musunuz?" sorusuna ise gelen yapımların senaryolarına baktığını dile getirerek cevap vermişti. Peki, Fahriye Evcen nasıl bir paylaşım yaptı?



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