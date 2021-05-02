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- 02 May 2021 - 20:09

Hande Erçel Bu Kez Piyasadan Resmen Silinecek! Fahriye Evcen Son Kozunu Öyle Bir Oynadı ki; Burak Özçivit Çok Kıskanacak... Erçel Devri Kapanıyor!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Fahriye Evcen'den sosyal medyayı yakıp tutuşturacak fotoğraflar geldi. Paylaşımını gören takipçileri ise eşi Burak Özçivit'in kıskanacağını düşünerek; 'Burak Özçivit kıskançlıktan deliye dönebilir! Bu ne güzellik böyle!" yorumlarını yaptı. İlk kez böyle bir paylaşım yapan Fahriye Evcen, beğeni butonunun çökmesine bile neden oldu. İşte o fotoğraf...

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Burak Özçivit ile evlendikten sonra ekranlardan uzaklaşan Fahriye Evcen, kısa süre önce bir bebek bezi markasının reklam yüzü olarak hayranlarının karşısına çıkmıştı. Sevilen oyuncunun ekranlara ne zaman döneceği bilinmiyor ama paylaştığı fotoğraflar günlük değil, daha çok özel bir davetteymiş gibi bir algı oluşturdu. İşte sosyal medya iddialarının görüşlerine göre Burak Özçivit'i bile kıskandıracak olan o görsel... 

Çalıkuşu dizisinde hayat verdiği karakterle birlikte gönüllerde taht kurmuş olan Fahriye Evcen, en son ise Sonsuz Aşk dizisinde Zeynep karakterine hayat vermiş ve rolünün hakkını iyi bir şekilde yerine getirmişti. Kısa bir süre önce muhabirlerden gelen "Herhangi bir dizide oynamayı düşünüyor musunuz?" sorusuna ise gelen yapımların senaryolarına baktığını dile getirerek cevap vermişti. Peki, Fahriye Evcen nasıl bir paylaşım yaptı?

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02 May 2021 - 20:09 Ankara- Dizi Haberleri

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