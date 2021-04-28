Sen Çal Kapımı Dizisinin Yayın Tarihi Resmen Açıklandı! Ekranlara Dönmesine Sayılı Günler Kaldı! İki Aşık Sete Çıkmaya Hazırlanıyor!
FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sen Çal Kapımı dizisi için yayın tarihi resmen verildi. Ani final kararının hemen ardından ekranlara veda eden Sen Çal Kapımı dizisinin sevenleri büyük bir boşluğu düşmüştü ki, sonunda sevindirici haber geldi. Kısa süreli ara vererek sevenleriyle vedalaşan dizinin yeni sezonu için yeşil ışık yakıldı. İşte dizinin ekranlara yeniden döneceği tarih....
Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrollerinde yer aldığı başarılı dizi sosyal medyanın en çok etkileşim alan dizilerinden bir tanesiydi. Reytinglerde dizi her ne kadar düşük sonuçlar elde etse bile dizi özellikle yurt dışındaki satışlarından dolayı ve sosyal medyada büyük yankı uyandırmasından dolayı FOX TV dizinin final kararı yerine sezon finali kararı aldırmıştı.
Sevilen dizi her bölümde büyük yankı uyandırmaya devam ederken bir anda final kararı almış saatleri değişerek ekranlara veda etmişti. Seyirciler hem ekranlara gelme saatinden hem de apar topar final yapan dizinin son bölümünden çok fazla memnun değildi. Peki, dizinin yeni bölümü ne zaman ekranlara gelecek?
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28 Nis 2021 - 17:41 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.