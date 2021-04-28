Nesrin Cavadzade Yasak Elma Dizisinden Ayrıldığını Resmen Duyurdu! Paylaşımı Gündem Oldu, Eda Ece’den Yorum Gecikmedi! Sosyal Medya Bunu Konuşuyor!
FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma dizisinden Nesrin Cavadzade’nin ayrılacağı resmen doğrulandı. Hesabından paylaşım yaparak diziden ayrıldığını duyuran Cavadzade’ye ise Eda Ece’den veda mesajı resmen geldi. Sevilen ismin diziden ayrılması ise özellikle Şahika sevenlerin yüreklerini burktu. Peki, Nesrin Cavadzade ne paylaşımı yaptı?
Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Nesrin Cavadzade, Erdal Özyağcılar gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Yasak Elma dizisinden bir ismin diziden ayrılacağı hakkında birçok iddialar gündeme gelmişti. Gündeme gelen iddialara ise başrol oyuncusundan yanıt geldi. Diziden ayrıldığını resmen duyurdu. İşte Nesrin Cavadzade'den gelen o paylaşım...
Diziye en son katılan isim Şahika karakterinin erkek kardeşi olarak bilinen Kaya olmuştu. Barış Kılıç, Şahika'nın tek telefonuyla diziye dönüşünü yapmıştı. Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan dizinin ekranlara gelecek olan bölümünde ise heyecanları artıracak bir bölüm ekranlara gelecek.
28 Nis 2021 - 18:21 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.