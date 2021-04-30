Yasak Elma Bitti! O Son Oyuncu da Diziye Veda Etti... Son Birkaç Bölüm; Yayından Kaldırılıyor!

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Nesrin Cavadzade, Erdal Özyağcılar gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Yasak Elma dizisinden bir ismin diziden ayrılacağı hakkında birçok iddialar gündeme gelmişti. Gündeme gelen iddialara ise başrol oyuncusundan yanıt geldi. Diziden ayrıldığını resmen duyurdu. İşte Nesrin Cavadzade'den gelen o paylaşım...

Diziye en son katılan isim Şahika karakterinin erkek kardeşi olarak bilinen Kaya olmuştu. Barış Kılıç, Şahika'nın tek telefonuyla diziye dönüşünü yapmıştı. Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan dizinin ekranlara gelecek olan bölümünde ise heyecanları artıracak bir bölüm ekranlara gelecek.