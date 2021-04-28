Türkiye Bankalar Birliği'nden Tam Kapanma Açıklaması Geldi! İşte Banka Çalışma Şartları!
"Banka şubeleri 10.00-16.00 saatleri arasında, sayıları banka yönetimlerince belirlenecek şekilde ve makul sayıda personel ile hizmet verecektir. Banka müşterileri bölgelerindeki açık şubelere ilişkin bilgiye ilgili bankaların internet sitesi ve diğer iletişim kanallarından ulaşabilirler"
Türkiye Bankalar Birliği (TBB), tam kapanma tedbirleri alanında bankacılık işlemlerinde duyuru yaptı.
TBB duyurusunda, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 26 Nisan 2021'de yazacağı karar, İçişleri Bakanlığı 29 Nisan-17 Mayıs'ta uygulanacak tam kapanma kararına istinaden, genelgede sonsuz sürelerde olmak üzere bir araya bütünleşmede hizmetleri ve uygulamaları hakkında TBB'nin ilgili hususlarda bilmece kararlara Yemek yeme verilmesinin yararlı görüldüğü belirtildi.
Bankacılık hizmetleri ve uygulamaları ile çekiş işlemlerinde kategorilerinde kaydedildi:
"Alınan tedbirlerin başarıya ulaşabilmesi için kurallara güvenle uyulmasının gerekli olduğu aşikardır. Bu bağlamda, kısıtlama yapan banka müşterilerinin işlemlerini şube dışı hizmet kanallarını kullanarak yerine getirmeleri önem arz etmektedir. Bankalar topluluğu, müşteri ve çalışan sağlığının korunmasına azami dikkat etme, hizmetlerini ve ödeme sistemlerini Banka şubeleri 10.00-16.00 saatleri arasında, sayıları banka yönetimlerinin belirlenecek ve makul kişisel ile hizmet verilecek banka müşterileri alanındaki açık şubelere diğer bankaların internet sitesi ve diğer iletişim kanallarından ulaşabilirler.
Çek işlemlerinde, banka şubeleri kısıtlama süresi açık alışveriş banka şubesine gelen müşterinin (hamilinin) çekini ibraz ederek, hamil sıfatı ile işlem yapılmasını talep halinde hesapta para çek ödemesi gerçekleştirilebilecek, sadece karşılık hesapta mevcut muhatap banka tarafından konuya bölümlerine göre işlem işlem yapılabilecektir. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle hamili olduğu çeki bankaya ibraz edemeyen çek hamilleri ise Türk Ticaret Kanunu'nun 811. madde hükmünden yararlanabilecektir. "
Müşteri edimleri
Duyuruda, sokağa çıkma yasağı ve bu kapsamda işlem yapılmak İşlemmak şubesinin kapalı olması nedeniyle 30 Nisan-14 Mayıs'ta bankalara olan edimlerini vadesinde getiremeyecek olan müşterilere, lider ve taraflarca uzlaşılması kaydıyla edim sürelerinin uzatılması hususunda üyelere tavsiyede bulunulmasına karar verildiği bildirildi.
Duyuruda, Risk Merkezi Genelgesi'nin Mücbir Haller Uygulaması'na göre yapılmasının üyelerine hatırlatılmasına ve tavsiyede bulunulmasına karar verildi.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.