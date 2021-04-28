Haberler Ankara Haberler Ankara
- 28 Nis 2021 - 20:28 G: 28 Nis 2021 - 20:36

Türkiye Bankalar Birliği'nden Tam Kapanma Açıklaması Geldi! İşte Banka Çalışma Şartları!

"Banka şubeleri 10.00-16.00 saatleri arasında, sayıları banka yönetimlerince belirlenecek şekilde ve makul sayıda personel ile hizmet verecektir. Banka müşterileri bölgelerindeki açık şubelere ilişkin bilgiye ilgili bankaların internet sitesi ve diğer iletişim kanallarından ulaşabilirler"

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), tam kapanma tedbirleri alanında bankacılık işlemlerinde duyuru yaptı.

TBB duyurusunda, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 26 Nisan 2021'de yazacağı karar, İçişleri Bakanlığı 29 Nisan-17 Mayıs'ta uygulanacak tam kapanma kararına istinaden, genelgede sonsuz sürelerde olmak üzere bir araya bütünleşmede hizmetleri ve uygulamaları hakkında TBB'nin ilgili hususlarda bilmece kararlara Yemek yeme verilmesinin yararlı görüldüğü belirtildi.

Bankacılık hizmetleri ve uygulamaları ile çekiş işlemlerinde kategorilerinde kaydedildi:

"Alınan tedbirlerin başarıya ulaşabilmesi için kurallara güvenle uyulmasının gerekli olduğu aşikardır. Bu bağlamda, kısıtlama yapan banka müşterilerinin işlemlerini şube dışı hizmet kanallarını kullanarak yerine getirmeleri önem arz etmektedir. Bankalar topluluğu, müşteri ve çalışan sağlığının korunmasına azami dikkat etme, hizmetlerini ve ödeme sistemlerini Banka şubeleri 10.00-16.00 saatleri arasında, sayıları banka yönetimlerinin belirlenecek ve makul kişisel ile hizmet verilecek banka müşterileri alanındaki açık şubelere diğer bankaların internet sitesi ve diğer iletişim kanallarından ulaşabilirler.

Çek işlemlerinde, banka şubeleri kısıtlama süresi açık alışveriş banka şubesine gelen müşterinin (hamilinin) çekini ibraz ederek, hamil sıfatı ile işlem yapılmasını talep halinde hesapta para çek ödemesi gerçekleştirilebilecek, sadece karşılık hesapta mevcut muhatap banka tarafından konuya bölümlerine göre işlem işlem yapılabilecektir. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle hamili olduğu çeki bankaya ibraz edemeyen çek hamilleri ise Türk Ticaret Kanunu'nun 811. madde hükmünden yararlanabilecektir. "

 Müşteri edimleri

Duyuruda, sokağa çıkma yasağı ve bu kapsamda işlem yapılmak İşlemmak şubesinin kapalı olması nedeniyle 30 Nisan-14 Mayıs'ta bankalara olan edimlerini vadesinde getiremeyecek olan müşterilere, lider ve taraflarca uzlaşılması kaydıyla edim sürelerinin uzatılması hususunda üyelere tavsiyede bulunulmasına karar verildiği bildirildi.

Duyuruda, Risk Merkezi Genelgesi'nin Mücbir Haller Uygulaması'na göre yapılmasının üyelerine hatırlatılmasına ve tavsiyede bulunulmasına karar verildi.

28 Nis 2021 - 20:28 AA İstanbul- Ekonomi

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
RTÜK Bekarete Acımadı! KRT, TELE1 ve Kanal D'ye Cezalar Geldi! mask
RTÜK Bekarete Acımadı! KRT, TELE1 ve Kanal D'ye Cezalar Geldi!
Ermeni Asıllı Kore Gazimiz Son Yolculuğuna Uğurlandı! Vasiyeti Türk Bayrağına Sarılı Uğurlanmaktı! mask
Ermeni Asıllı Kore Gazimiz Son Yolculuğuna Uğurlandı! Vasiyeti Türk Bayrağına Sarılı Uğurlanmaktı!
Faizler Bankalara Yaradı! Akbank'tan Rekor Kar Geldi! mask
Faizler Bankalara Yaradı! Akbank'tan Rekor Kar Geldi!
Koruyucu Aile Nasıl Olunur? Koruyucu Aile Olmanın Şartları Nelerdir? mask
Koruyucu Aile Nasıl Olunur? Koruyucu Aile Olmanın Şartları Nelerdir?
Virüs Salgınının Boyutu Tekrar Korkutmaya Başladı! Dünya Ülkeleri Uçuşları İptale Başladı! mask
Virüs Salgınının Boyutu Tekrar Korkutmaya Başladı! Dünya Ülkeleri Uçuşları İptale Başladı!
Tam Kapanma Kafaları Karıştırdı, Kimler Muaf? İçişleri Bakanlığı Soruları Yanıtladı! mask
Tam Kapanma Kafaları Karıştırdı, Kimler Muaf? İçişleri Bakanlığı Soruları Yanıtladı!
BP Pandemi Sürecinde Rekor Kar Etti! Karı Tam 25 Kat Arttı! mask
BP Pandemi Sürecinde Rekor Kar Etti! Karı Tam 25 Kat Arttı!
1 Mayıs Hazırlıkları Başladı! Memur-Sen Uluslararası Kongre Düzenleyecek! mask
1 Mayıs Hazırlıkları Başladı! Memur-Sen Uluslararası Kongre Düzenleyecek!
Davası Olanlara Kötü Haber! HSK, Davalara Pandemi Ertelemesi İçin Tavsiyede Bulundu! mask
Davası Olanlara Kötü Haber! HSK, Davalara Pandemi Ertelemesi İçin Tavsiyede Bulundu!
Kimlik Kontrolünde Yeni Dönem! Bankalara Gitmeye Gerek Kalmayacak! mask
Kimlik Kontrolünde Yeni Dönem! Bankalara Gitmeye Gerek Kalmayacak!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
RTÜK Bekarete Acımadı! KRT, TELE1 ve Kanal D'ye Cezalar Geldi! mask
RTÜK Bekarete Acımadı! KRT, TELE1 ve Kanal D'ye Cezalar Geldi!
Sefirin Kızı Hayranları Şok Geçirecek! Dizi Artık Bitti, Neslihan Atagül Geliyor mu? Derken Korkunç Son Yaşandı! Son Bölüm... mask
Sefirin Kızı Hayranları Şok Geçirecek! Dizi Artık Bitti, Neslihan Atagül Geliyor mu? Derken Korkunç Son Yaşandı! Son Bölüm...
Ermeni Asıllı Kore Gazimiz Son Yolculuğuna Uğurlandı! Vasiyeti Türk Bayrağına Sarılı Uğurlanmaktı! mask
Ermeni Asıllı Kore Gazimiz Son Yolculuğuna Uğurlandı! Vasiyeti Türk Bayrağına Sarılı Uğurlanmaktı!
Son Dakika! Acun Ilıcalı Fişini Çekti, Survivor Bitiyor! O Tarih Final Tarihi Oldu! Milyonlar Twitter'da "Ne Olur Biraz Daha" Dedi! mask
Son Dakika! Acun Ilıcalı Fişini Çekti, Survivor Bitiyor! O Tarih Final Tarihi Oldu! Milyonlar Twitter'da "Ne Olur Biraz Daha" Dedi!
Bakan Koca Korkunç Gerçeği Açıkladı! Hindistan Varyantı Türkiye'de! mask
Bakan Koca Korkunç Gerçeği Açıkladı! Hindistan Varyantı Türkiye'de!
Türkiye Bankalar Birliği'nden Tam Kapanma Açıklaması Geldi! İşte Banka Çalışma Şartları! mask
Türkiye Bankalar Birliği'nden Tam Kapanma Açıklaması Geldi! İşte Banka Çalışma Şartları!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL