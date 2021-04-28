Türkiye Bankalar Birliği'nden Tam Kapanma Açıklaması Geldi! İşte Banka Çalışma Şartları!

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), tam kapanma tedbirleri alanında bankacılık işlemlerinde duyuru yaptı.

TBB duyurusunda, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 26 Nisan 2021'de yazacağı karar, İçişleri Bakanlığı 29 Nisan-17 Mayıs'ta uygulanacak tam kapanma kararına istinaden, genelgede sonsuz sürelerde olmak üzere bir araya bütünleşmede hizmetleri ve uygulamaları hakkında TBB'nin ilgili hususlarda bilmece kararlara Yemek yeme verilmesinin yararlı görüldüğü belirtildi.

Bankacılık hizmetleri ve uygulamaları ile çekiş işlemlerinde kategorilerinde kaydedildi:

"Alınan tedbirlerin başarıya ulaşabilmesi için kurallara güvenle uyulmasının gerekli olduğu aşikardır. Bu bağlamda, kısıtlama yapan banka müşterilerinin işlemlerini şube dışı hizmet kanallarını kullanarak yerine getirmeleri önem arz etmektedir. Bankalar topluluğu, müşteri ve çalışan sağlığının korunmasına azami dikkat etme, hizmetlerini ve ödeme sistemlerini Banka şubeleri 10.00-16.00 saatleri arasında, sayıları banka yönetimlerinin belirlenecek ve makul kişisel ile hizmet verilecek banka müşterileri alanındaki açık şubelere diğer bankaların internet sitesi ve diğer iletişim kanallarından ulaşabilirler.

Çek işlemlerinde, banka şubeleri kısıtlama süresi açık alışveriş banka şubesine gelen müşterinin (hamilinin) çekini ibraz ederek, hamil sıfatı ile işlem yapılmasını talep halinde hesapta para çek ödemesi gerçekleştirilebilecek, sadece karşılık hesapta mevcut muhatap banka tarafından konuya bölümlerine göre işlem işlem yapılabilecektir. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle hamili olduğu çeki bankaya ibraz edemeyen çek hamilleri ise Türk Ticaret Kanunu'nun 811. madde hükmünden yararlanabilecektir. "

Müşteri edimleri

Duyuruda, sokağa çıkma yasağı ve bu kapsamda işlem yapılmak İşlemmak şubesinin kapalı olması nedeniyle 30 Nisan-14 Mayıs'ta bankalara olan edimlerini vadesinde getiremeyecek olan müşterilere, lider ve taraflarca uzlaşılması kaydıyla edim sürelerinin uzatılması hususunda üyelere tavsiyede bulunulmasına karar verildiği bildirildi.

Duyuruda, Risk Merkezi Genelgesi'nin Mücbir Haller Uygulaması'na göre yapılmasının üyelerine hatırlatılmasına ve tavsiyede bulunulmasına karar verildi.