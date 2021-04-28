A101 ve BİM Kapanıyor! Trendyol Neredeyse Bedava Veriyor... Tüm Ürünlerde Başladı! Son 1 Saat Kaldı...

Trendyol, A101, BİM ve ŞOK 3'lüsüne resmen meydan okuyor. Ucuzluk konusunda dikkatleri üzerine çeken ve yıllardır yayınladıkları aktüel kataloglarıyla herkesi sevindiren 3'lü, stoklarının sınırlı olması sebebiyle her ne kadar milyonlara yardımcı olmak istese de olamıyordu. Trendyol bu duruma karşı çıktı. Tam 13 milyon farklı üründe; çok büyük bir kampanya başlattı. Söz konusu kampanya ürünlerini kategori kategori sizin için sıraladık:

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