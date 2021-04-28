A101 ve BİM Kapanıyor! Trendyol Neredeyse Bedava Veriyor... Tüm Ürünlerde Başladı! Son 1 Saat Kaldı...
A101, BİM ve ŞOK Marketler; yaptıkları kampanyayla herkesi şoktan şoka soktular. Öyle bir kampanya altına imza attılar ki; neredeyse ürünleri bedava vermeye kadar gittiler. Fakat bu durum stoklarla sınırlı olduğu için çoğu insan yararlanamadı. Buna karşılık Trendyol, muhteşem bir hamle altına imza atarak; büyük bir ilgi topladı. 7 gün 24 saat sudan ucuz satma dönemi satıcılar tarafından resmen başlatıldı.
Trendyol, A101, BİM ve ŞOK 3'lüsüne resmen meydan okuyor. Ucuzluk konusunda dikkatleri üzerine çeken ve yıllardır yayınladıkları aktüel kataloglarıyla herkesi sevindiren 3'lü, stoklarının sınırlı olması sebebiyle her ne kadar milyonlara yardımcı olmak istese de olamıyordu. Trendyol bu duruma karşı çıktı. Tam 13 milyon farklı üründe; çok büyük bir kampanya başlattı. Söz konusu kampanya ürünlerini kategori kategori sizin için sıraladık:
-> Daha Ucuza Hiçbir Yerde Olmayan 700 Ürün İçin TIKLAYINIZ
-> A101 ve BİM'e Çekilen Rest Ürünleri İçin TIKLAYINIZ
-> ÇOK UCUZ ERKEK GİYİM ÜRÜNLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
-> ÇOK UCUZ KADIN GİYİM ÜRÜNLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
-> BÜYÜK BEDEN / YAŞLI / TESETTÜR İÇİN TIKLAYINIZ
-> Kaçırılmayacak Mobilya Fırsatları İçin TIKLAYINIZ
-> Efsane İndirim İçin TIKLAYINIZ ( BÜYÜK BAHAR KAMPANYASI )
Detaylar ve ürünler için diğer sayfaya geçiniz >>
28 Nis 2021 - 20:21 - Yaşam
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.