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- 30 Nis 2021 - 20:15

Survivor İsmail'in Nişanlısı Türkiye'nin Gündeminde! Meğer Annesi... İsmail'in En Yakını Açıkladı; Olaylar Çok Farklı...

Survivor'ın en dikkat çeken isimlerinden olan İsmail Balaban, iletişim ödülünü aldığında annesiyle bir konuşma yapmıştı. Nişanlısı Gamze ile ilgili öğrendikleri karşısında bitip tükenen İsmail'in ikizi olayın tüm derinliğini anlattı. Nişanlısından da flaş bir hamle geldi...

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Acun Ilıcalı tarafından gerçekleştirilen başarılı sunumla birlikte TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 yarışmasında heyecan git gide tırmanarak artmaya devam ediyor. Ünlüler ile. gönüllüler dün akşam ekranlara gelen yeni bölümde iletişim oyunu için mücadele içerisine girdi. Oyunu kazanan takım ise ünlüler oldu. 

Aileleriyle görüşme gerçekleştirilen yarışmacılardan olan İsmail Balaban, annesinden nişanlısı Gamze ile duydukları karşısında şok yaşadı. Annesi, İsmail'e sürekli olarak nişanlısına dair kötü şeyler söyledi.

"Anneciğim" diye açıklamalarına başlayan anne, sinir krizleri geçirdiğini, hiçbir şeyin bırakıp gittiği gibi olmadığını, hiçbir şekilden nişanlısının adını ağzına almamasının gerektiğini çünkü bırakıp gittiği gibi bir kız olmadığını gördüğünü anlattı! Tüm gerçek ortaya çıktı >>

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30 Nis 2021 - 20:15 Ankara- Yaşam

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