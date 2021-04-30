Survivor İsmail'in Nişanlısı Türkiye'nin Gündeminde! Meğer Annesi... İsmail'in En Yakını Açıkladı; Olaylar Çok Farklı...
Survivor'ın en dikkat çeken isimlerinden olan İsmail Balaban, iletişim ödülünü aldığında annesiyle bir konuşma yapmıştı. Nişanlısı Gamze ile ilgili öğrendikleri karşısında bitip tükenen İsmail'in ikizi olayın tüm derinliğini anlattı. Nişanlısından da flaş bir hamle geldi...
Acun Ilıcalı tarafından gerçekleştirilen başarılı sunumla birlikte TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 yarışmasında heyecan git gide tırmanarak artmaya devam ediyor. Ünlüler ile. gönüllüler dün akşam ekranlara gelen yeni bölümde iletişim oyunu için mücadele içerisine girdi. Oyunu kazanan takım ise ünlüler oldu.
Aileleriyle görüşme gerçekleştirilen yarışmacılardan olan İsmail Balaban, annesinden nişanlısı Gamze ile duydukları karşısında şok yaşadı. Annesi, İsmail'e sürekli olarak nişanlısına dair kötü şeyler söyledi.
"Anneciğim" diye açıklamalarına başlayan anne, sinir krizleri geçirdiğini, hiçbir şeyin bırakıp gittiği gibi olmadığını, hiçbir şekilden nişanlısının adını ağzına almamasının gerektiğini çünkü bırakıp gittiği gibi bir kız olmadığını gördüğünü anlattı! Tüm gerçek ortaya çıktı >>
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.