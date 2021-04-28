Anasayfa/

Foto Galeri/

28 Nis 2021 - 21:54

Milyonlarca Esnafın Dikkatine! Devlet 17 Gün İçin Nasıl Bir Destek Verecek? Destek Paketi Açıklandı mı? İşte Detaylar...

Milyonlarca esnafı ilgilendiren bir konu bugün Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. W-STORE İç Giyim Founder & CEO'su Adem Özdemir; yaptığı açıklamalarla birlikte; 17 gün için nasıl bir destek verileceğini ve destek paketini merak ettiğini söyledi. Bunun ardından açıklamaları duyan esnaflar Twitter'da kamuoyu oluşturdu! İşte detaylar...