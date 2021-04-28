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- 28 Nis 2021 - 21:54 G: 28 Nis 2021 - 22:17

Milyonlarca Esnafın Dikkatine! Devlet 17 Gün İçin Nasıl Bir Destek Verecek? Destek Paketi Açıklandı mı? İşte Detaylar...

Milyonlarca esnafı ilgilendiren bir konu bugün Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. W-STORE İç Giyim Founder & CEO'su Adem Özdemir; yaptığı açıklamalarla birlikte; 17 gün için nasıl bir destek verileceğini ve destek paketini merak ettiğini söyledi. Bunun ardından açıklamaları duyan esnaflar Twitter'da kamuoyu oluşturdu! İşte detaylar...

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Esnaflar, 17 günlük tam kapanma kararının hemen sonrasında; kiralarını nasıl ödeyeceklerini kara kara düşünmeye başladılar. Bu noktada bir kamuoyu oluşturmak istediklerini ifade etseler de; bir türlü araya gelemediler. Adem Özdemir; yaptığı açıklamalarla öncü oldu... Peki, destek verilecek mi? destek paketi ne durumda? İşte detaylar...

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28 Nis 2021 - 21:54 - Yaşam

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