Sadakatsiz'de Akıllara Durgunluk Veren Senaryo Hatası! Seyirciler Çıldırdı, Yayından Kaldırılsın Deniliyor! "Yazıklar Olsun"
Sadakatsiz dizisinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Dizinin ilk bölümlerinden itibaren Bahar ile ilgili ortaya çıkan gerçekler; izleyenleri oldukça şaşırttı. izleyenler; "bu denli güzel bir dizide neden böyle bir sahne yaşanıyor" diye kaosa girdiler. Sosyal medya bu olayla çalkalandı...
Sadakatsiz dizisi, ekranlarda merak uyandırmaya devam ederken; bu kez bir senaryo hatasıyla gündeme geldi. Dizinin her oyuncusunun hiçbir açığı olmadan karakteri tam olarak yansıtması Bahar'da patladı... Peki, ne oldu? İşte detaylar!
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29 Nis 2021 - 02:07 - Popüler Haber
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.