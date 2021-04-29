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29 Nis 2021 - 02:07

Sadakatsiz'de Akıllara Durgunluk Veren Senaryo Hatası! Seyirciler Çıldırdı, Yayından Kaldırılsın Deniliyor! "Yazıklar Olsun"

Sadakatsiz dizisinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Dizinin ilk bölümlerinden itibaren Bahar ile ilgili ortaya çıkan gerçekler; izleyenleri oldukça şaşırttı. izleyenler; "bu denli güzel bir dizide neden böyle bir sahne yaşanıyor" diye kaosa girdiler. Sosyal medya bu olayla çalkalandı...