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- 29 Nis 2021 - 10:25 G: 29 Nis 2021 - 11:11

Doğduğun Ev Kaderindir'de Zeynep Ablasından İntikamını Aldı! Hiçbir Şeyin Farkında Olmadan Öyle Şeyler Dedi Ki, Devran Tersine Döndü! "İlk Defa Bilmeden Doğru Bir Şey Yaptı!"

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin dün akşam ekranlara yeni bölümü geldi. Sevilen dizinin 41. bölümünün de yaşanılanlar ise seyircilerden tam puan aldırdı. Zeynep'in ablasını karşısına alarak; ablası hakkında konuşmalar yapması seyircinin kafalarından soru işareti bıraktı. Bilmeden kullandığı laflar sayesinde ablasından intikam almaya başlayan Zeynep, devranı tersine döndürdü.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Başrollerinde Demet Özdemir ve Engin Öztürk'ün yer aldığı başarılı diziden İbrahim Çelikkol; 37 bölümde ayrılmıştı. Çelikkol'un ayrılmasının hemen arkasından ise diziye Zeynep'in ablasına hayat verecek olan Nesrin karakteri girmişti. Gülcan Arslan'ın hayat verdiği Nesrin karakteri kısa sürede büyük yankı uyandırdı çünkü amacı kardeşine ablalık etmek değil intikam almaktı. Son bölümde ise intikamın izleri unutuldu! 

Zeynep'in yanında çalışmaya başlayan Nesrin, Zeynep'in en yakını olmayı başarmıştır. Zeynep'i etki altına alan Nesrin hedefine adım adım yaklaşıyordur ama Zeynep'ten gelen o sözler tüm düşüncelerini yıkılmış hale getirir.

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29 Nis 2021 - 10:25 Ankara- Dizi Haberleri

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