İbo Show'da Ortalık Karıştı! O İsim Sorduğu Soruyla Stüdyoda Curcuna Çıkarttı... Hayranları Sosyal Medyayı Yakıp, Yıktı! Neler Oluyor?

Her hafta farklı isimleri programında konuk olarak ağırlayan başarılı program bu hafta ise herkes tarafından çok sevilen isimleri konuk olarak ağırladı. Geçtiğimiz hafta programını sadece bir kişi için özel hale getirmiş ve 4 konuk yerine sadece Zekeriya Ünlü'yü davet etmişti. Bu hafta ise dolu dizgin bir bölüm yaşanmasına neden olacak isimleri konuk koltuğunda ağırlamaya karar veren İbo Show'da stüdyoyu inletecek soru o konuktan geldi!

Simge Sağın, Ebru Yaşar, Murat Dalkılıç ve Ersay Üner'i programında konuk olarak ağırlayacak olan İmparator, izleyenleri mest edecek. Müzik şöleninin hemen yanında izleyenlerine çok özel açıklamalar yapacak olan İbrahim Tatlıses, fragmandan anlaşıldığı kadar fırtına gibi aşklarına da değinecek. O isim tarafından yöneltilen soruyla açılacak konu ise dikkatleri üzerine çekecek.



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