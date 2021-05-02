İbo Show'da Ortalık Karıştı! O İsim Sorduğu Soruyla Stüdyoda Curcuna Çıkarttı... Hayranları Sosyal Medyayı Yakıp, Yıktı! Neler Oluyor?
Star TV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan İbo Show'un yeni bölümüne ait fragmanı yayınlandı Fragman yayınlandıktan hemen sonra ise sosyal medyada İbrahim Tatlıses'e o isim tarafından sorulan aşk sorusu büyük yankı uyandırdı. Tatlıses'i şaşırtan bu soru sosyal medyayı çok fena karıştırdı. Öyle bir şey denildi ki, yorumlar arka arkaya geldi. Neler oluyor?
Her hafta farklı isimleri programında konuk olarak ağırlayan başarılı program bu hafta ise herkes tarafından çok sevilen isimleri konuk olarak ağırladı. Geçtiğimiz hafta programını sadece bir kişi için özel hale getirmiş ve 4 konuk yerine sadece Zekeriya Ünlü'yü davet etmişti. Bu hafta ise dolu dizgin bir bölüm yaşanmasına neden olacak isimleri konuk koltuğunda ağırlamaya karar veren İbo Show'da stüdyoyu inletecek soru o konuktan geldi!
Simge Sağın, Ebru Yaşar, Murat Dalkılıç ve Ersay Üner'i programında konuk olarak ağırlayacak olan İmparator, izleyenleri mest edecek. Müzik şöleninin hemen yanında izleyenlerine çok özel açıklamalar yapacak olan İbrahim Tatlıses, fragmandan anlaşıldığı kadar fırtına gibi aşklarına da değinecek. O isim tarafından yöneltilen soruyla açılacak konu ise dikkatleri üzerine çekecek.
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02 May 2021 - 19:40 Ankara- Popüler Haber
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.