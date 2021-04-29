Esra Erol'da Skandal Boşanma! Eşinden Ayrıldıktan Sonra İngilizcede 20'ye Kadar Saymayı Öğrendi! "İyi ki Boşadın Beni!"
ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Esra Erol'da skandal boşanma! Birbirinden farklı olayların çözüm yolu olan Esra Erol kısa süre önce Gülhan ve Muammer çiftinin canlı yayında ağırlamış ve aralarındaki sorunu çözmeye çalışmıştı. Fakat sorun çözülecek gibi olmadığı için Gülhan ve Muammer ayrılma kararı almıştı. Eşinin sık sık kendisini dövdüğünü iddia eden Muammer ise canlı yayında bunu kanıtlamıştı. Şimdi ise dönüşleri çok farklı oldu.
Canlı yayına katılarak eşinin başka adama kaçtığını dile getiren Muammer, şok açıklamalarda bulunmuştu. Eşinden boşanmak istediğini dile getiren Muammer, Esra Erol'a, "Gülhan'ın Sezai'den çocuğu oldu ama bebek başka bir adamın nüfusuna kayıtlı. Biz evlendiğimizde ben onun 1 yaşındaki çocuğunu kendi evladım gibi severek baktım" sözlerini dile getirmişti. Göstermiş olduğu takdire şayan davranıştan dolayı ise binlerce kişinin beğenisini almıştı.
Eski imajından ve konuşma tarzından eser kalmayan Gülhan; "İyi ki boşadın beni. Sayende güzelleştim kitap okumaya başladım. Hatta İngilizcem bile ilerledi. 'Yes' evet demek 'No' ise hayır. Öğrendim bunları. Güzelleştim seninle boşanınca" sözlerini dile getirdi.
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29 Nis 2021 - 12:25 Ankara- Popüler Haber
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.