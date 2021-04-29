Haberler Ankara Haberler Ankara
- 29 Nis 2021 - 12:25 G: 29 Nis 2021 - 12:56

Esra Erol'da Skandal Boşanma! Eşinden Ayrıldıktan Sonra İngilizcede 20'ye Kadar Saymayı Öğrendi! "İyi ki Boşadın Beni!"

ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Esra Erol'da skandal boşanma! Birbirinden farklı olayların çözüm yolu olan Esra Erol kısa süre önce Gülhan ve Muammer çiftinin canlı yayında ağırlamış ve aralarındaki sorunu çözmeye çalışmıştı. Fakat sorun çözülecek gibi olmadığı için Gülhan ve Muammer ayrılma kararı almıştı. Eşinin sık sık kendisini dövdüğünü iddia eden Muammer ise canlı yayında bunu kanıtlamıştı. Şimdi ise dönüşleri çok farklı oldu.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Canlı yayına katılarak eşinin başka adama kaçtığını dile getiren Muammer, şok açıklamalarda bulunmuştu. Eşinden boşanmak istediğini dile getiren Muammer, Esra Erol'a, "Gülhan'ın Sezai'den çocuğu oldu ama bebek başka bir adamın nüfusuna kayıtlı. Biz evlendiğimizde ben onun 1 yaşındaki çocuğunu kendi evladım gibi severek baktım" sözlerini dile getirmişti. Göstermiş olduğu takdire şayan davranıştan dolayı ise binlerce kişinin beğenisini almıştı. 

Eski imajından ve konuşma tarzından eser kalmayan Gülhan; "İyi ki boşadın beni. Sayende güzelleştim kitap okumaya başladım. Hatta İngilizcem bile ilerledi. 'Yes' evet demek 'No' ise hayır. Öğrendim bunları. Güzelleştim seninle boşanınca" sözlerini dile getirdi.

Yeni İmajını Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>

29 Nis 2021 - 12:25 Ankara- Popüler Haber

# ESRA EROL HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 29 Nisan 2021 Perşembe ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 29 Nisan 2021 Perşembe ATV Canlı İzle!
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 28 Nisan 2021 Çarşamba ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 28 Nisan 2021 Çarşamba ATV Canlı İzle!
Esra Erol’da 72’lik Dede Erol’u Bile Şoka Soktu! Eşi Evden Kaçınca Stüdyoyu Darmaduman Etti! O Sözleri… mask
Esra Erol’da 72’lik Dede Erol’u Bile Şoka Soktu! Eşi Evden Kaçınca Stüdyoyu Darmaduman Etti! O Sözleri…
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 27 Nisan 2021 Salı ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 27 Nisan 2021 Salı ATV Canlı İzle!
Esra Erol'un Makyajsız Hali Şok Etkisi Yarattı! Görenlerin Ağzı Açık Kaldı! Bir Bakan Bir Daha Baktı, Takipçiler İkiye Ayrıldı! mask
Esra Erol'un Makyajsız Hali Şok Etkisi Yarattı! Görenlerin Ağzı Açık Kaldı! Bir Bakan Bir Daha Baktı, Takipçiler İkiye Ayrıldı!
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 23 Nisan 2021 Cuma ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 23 Nisan 2021 Cuma ATV Canlı İzle!
Esra Erol'da Yaşanan Olay Türkiye'de Deprem Yarattı! Henüz 3 Yaşındaki Çocuk... Esra Erol Bile Ağladı! Baba Kahroldu mask
Esra Erol'da Yaşanan Olay Türkiye'de Deprem Yarattı! Henüz 3 Yaşındaki Çocuk... Esra Erol Bile Ağladı! Baba Kahroldu
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 22 Nisan 2021 Perşembe ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 22 Nisan 2021 Perşembe ATV Canlı İzle!
Esra Erol'da Bir Baba Öyle Bir Yıkıldı ki, Milyonlar Yasa Girdi! Esra Erol Bile Duygulandı.... "Bir Babaya Bu Yapılır mı?" mask
Esra Erol'da Bir Baba Öyle Bir Yıkıldı ki, Milyonlar Yasa Girdi! Esra Erol Bile Duygulandı.... "Bir Babaya Bu Yapılır mı?"
Esra Erol’da Skandallar Bitmek Tükenmek Bilmiyor! Estetik Furyası Şoka Yol Açtı! Bu Yüzleşme Günlerce Konuşulur! mask
Esra Erol’da Skandallar Bitmek Tükenmek Bilmiyor! Estetik Furyası Şoka Yol Açtı! Bu Yüzleşme Günlerce Konuşulur!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Thodex İtirazı İşe Yaradı! 16 Kişi Mahkemeye Sevk Edildi! mask
Thodex İtirazı İşe Yaradı! 16 Kişi Mahkemeye Sevk Edildi!
Oruçluyken Sigara Dumanı Çekmek Orucu Bozar mı? Sigara İçmek Oruç Bozar Mı? mask
Oruçluyken Sigara Dumanı Çekmek Orucu Bozar mı? Sigara İçmek Oruç Bozar Mı?
Tam Kapanmada Hastaneye Gitmek Yasak Mı Hastaneler, Poliklinikler, Eczaneler Açık Mı? mask
Tam Kapanmada Hastaneye Gitmek Yasak Mı Hastaneler, Poliklinikler, Eczaneler Açık Mı?
RTÜK Yayıncıları Uyardı! "Tam Kapanmada Bu Yayınlara Öncelik Verin!" mask
RTÜK Yayıncıları Uyardı! "Tam Kapanmada Bu Yayınlara Öncelik Verin!"
Esra Erol'da Skandal Boşanma! Eşinden Ayrıldıktan Sonra İngilizcede 20'ye Kadar Saymayı Öğrendi! "İyi ki Boşadın Beni!" mask
Esra Erol'da Skandal Boşanma! Eşinden Ayrıldıktan Sonra İngilizcede 20'ye Kadar Saymayı Öğrendi! "İyi ki Boşadın Beni!"
Çarkıfelek'in Sunucusu Değişiyor! Mehmet Ali Erbil Deniliyordu Ama Ortaya Çıkan Gerçek Şok Etti! Meğer O İsim... mask
Çarkıfelek'in Sunucusu Değişiyor! Mehmet Ali Erbil Deniliyordu Ama Ortaya Çıkan Gerçek Şok Etti! Meğer O İsim...

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL