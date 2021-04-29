Esra Erol'da Skandal Boşanma! Eşinden Ayrıldıktan Sonra İngilizcede 20'ye Kadar Saymayı Öğrendi! "İyi ki Boşadın Beni!"

Canlı yayına katılarak eşinin başka adama kaçtığını dile getiren Muammer, şok açıklamalarda bulunmuştu. Eşinden boşanmak istediğini dile getiren Muammer, Esra Erol'a, "Gülhan'ın Sezai'den çocuğu oldu ama bebek başka bir adamın nüfusuna kayıtlı. Biz evlendiğimizde ben onun 1 yaşındaki çocuğunu kendi evladım gibi severek baktım" sözlerini dile getirmişti. Göstermiş olduğu takdire şayan davranıştan dolayı ise binlerce kişinin beğenisini almıştı.

Eski imajından ve konuşma tarzından eser kalmayan Gülhan; "İyi ki boşadın beni. Sayende güzelleştim kitap okumaya başladım. Hatta İngilizcem bile ilerledi. 'Yes' evet demek 'No' ise hayır. Öğrendim bunları. Güzelleştim seninle boşanınca" sözlerini dile getirdi.



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