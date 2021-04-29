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- 29 Nis 2021 - 12:55 G: 29 Nis 2021 - 13:46

Survivor Hanzade'den Olay Gönderme! Adadan Gitti Ama Etkisi Halen Devam Ediyor! O İsme Öyle Bir Şey Dedi Ki... "Mağdur!"

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor'da her bölüm ayrı bir heyecanla geçiyor. Yarışmadan birkaç hafta önce ayrılan Hanzade ise takım arkadaşından birinin elenmesi üzerine Instagram'dan bir paylaşım yaparak; o isme gönderme yaptığı düşündürdü. Sevilen ismin bu paylaşımı Gönüllüler adasında karışıklığa bile neden olabilir! Neler oluyor?

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Acun Medya tarafından ekranlara getirilen başarılı yapımın her bölümünde heyecan giderek artıyor. Her hafta bir yarışmacının ekranlara veda ettiği yarışmada son elenen isim ise İlayda Şeker olmuştu. Yarışmada enerjisiyle birlikte performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Adadan ayrılırken kullandığı sözler ise sevenlerinin kalbine dokunmuştu. Adadan ayrılmasına rağmen halen etkisi süren Hanzade nasıl bir gönderme yaptı? 

Adadan bir kaç hafta önce elenen Hanzade, yarışmada elendiği gün "Ben buraya çok büyük bir hastalıkla birlikte geldim. Ada yaşantısını gördükten sonra ise birçok şey bende değişti. Halk dilinde titizlik diye bilinen bir hastalığa yakalanmıştı. Ağır ilaçlar kullandım, hastanede bile yattım" sözlerini dile getirmişti.

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29 Nis 2021 - 12:55 Ankara- Popüler Haber

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