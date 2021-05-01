Trendyol Artık Durdurulamıyor! Resmen Yargı Dağıtıyor! Sadece 30 ve 50 TL'ye 10 Milyon Ürün... Marketlere Rest Çekti, A101 Bakakaldı!

Sepette %60’a hatta %90’a varan indirimleriyle ev eşyasından aksesuarlara kadar birçok üründe indirimi yapan Trendyol yok parasına ürünlerini uygulama üzerinden satmaya devam ediyor. Kadın, erkek çocuk demeden herkese hitap eden ürünleriyle akılları başlardan alan Trendyol; kaliteyi de tam merkezine koyuyor. Bu sayede alacağınız tüm ürünler hem çok uygun hem de çok kaliteli oluyor.

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Tam kapanmadan dolayı birçok market, mağaza ve dükkanlar kepenkleri indirmiş ve satışları durdurmuştu. Trendyol ise halkın ihtiyaçlarını en ucuza karşılamak için bu zor günlerde devreye girdi. Süpermarket ürünlerinden akıllı telefonlara kadar akıllara gelebilecek olan tüm ürünlerde indirimini duyuran Trendyol bu sefer bambaşka bir kampanyaya imzasını attı.