Trendyol Artık Durdurulamıyor! Resmen Yargı Dağıtıyor! Sadece 30 ve 50 TL'ye 10 Milyon Ürün... Marketlere Rest Çekti, A101 Bakakaldı!
Trendyol resmen ipleri kopardı. Kısa süre önce yaptığı büyük bahar kampanyasını bitiren Trendyol şimdi yeni kampanyasına imzasını attı. Milyonlarca ürünü 5 liradan satışa sunan büyük market, her kampanyasında tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Sosyal medya fenomenlerinden büyük dünya starlarına kadar herkesin gözdesi olan Trendyol bu sefer ipleri çekti.
Sepette %60’a hatta %90’a varan indirimleriyle ev eşyasından aksesuarlara kadar birçok üründe indirimi yapan Trendyol yok parasına ürünlerini uygulama üzerinden satmaya devam ediyor. Kadın, erkek çocuk demeden herkese hitap eden ürünleriyle akılları başlardan alan Trendyol; kaliteyi de tam merkezine koyuyor. Bu sayede alacağınız tüm ürünler hem çok uygun hem de çok kaliteli oluyor.
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Tam kapanmadan dolayı birçok market, mağaza ve dükkanlar kepenkleri indirmiş ve satışları durdurmuştu. Trendyol ise halkın ihtiyaçlarını en ucuza karşılamak için bu zor günlerde devreye girdi. Süpermarket ürünlerinden akıllı telefonlara kadar akıllara gelebilecek olan tüm ürünlerde indirimini duyuran Trendyol bu sefer bambaşka bir kampanyaya imzasını attı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.