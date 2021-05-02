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- 02 May 2021 - 14:25 G: 02 May 2021 - 14:29

Trendyol “Bu Kadarı da Şaka” Dedirtti! BİM Market'i Çileden Çıkarttı! %50’ye Varan İndirimini Başlattı, Uygulama Çökme Noktasına Geldi!

Trendyol yaptığı son indirimle birlikte milyonlarca kullanıcısına "Bu kadarı da şaka" dedirtti. Neredeyse bedavaya satacak olan Trendyol, indirimiyle akıma son noktasını koydu. BİM Marketler zincirini çıldırttığını düşündüren bu indirimle birlikte söz konusu milyonlarca ürün 30 lira gibi uygun fiyatlara satılmaya başlandı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Yaptığı söz konusu indirimle birlikte milyonlarca kişinin uygulamaya girmesini sağlayan Trendyol, neredeyse çökme noktasına geldi.%50'den başlayan indirimleri %90'a kadar çıkartması ise uygulamaya girenlerde büyük bir şok nedeni oldu. Kısa sürede ülke çapında yankı uyandıran bu indirim, BİM, ŞOK ve A101 gibi marketlerin sonunu getirdiğini kullanıcılarına düşündürdü. 

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Tam kapanmadan dolayı birçok market, mağaza ve dükkanlar kepenkleri indirmiş ve satışları durdurmuştu. Trendyol ise halkın ihtiyaçlarını en ucuza karşılamak için bu zor günlerde devreye girdi. Süpermarket ürünlerinden akıllı telefonlara kadar akıllara gelebilecek olan tüm ürünlerde indirimini duyuran Trendyol bu sefer bambaşka bir kampanyaya imzasını attı.

02 May 2021 - 14:25 Ankara- Yaşam

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