Trendyol Deliye Döndü! Sadece 3 TL ve 10 TL'ye Satıyor! 1 Milyon Ürün... Marketlere Rest Çekti, A101 İzliyor!

Trendyol; büyük bahar kampanyası ile birlikte çok ucuz fiyatlarla müşterilere ürünler sunmaya devam ediyor. Sepette %60'a varan indirimler altına imza atarak vatandaşların yanında olan Trendyol'un bu hareketi ise marketlere rest olarak değerlendiriliyor. Sadece 3 ve 10 TL ve katlarına satılan Trendyol ürünlerini aşağıda sıraladık:

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