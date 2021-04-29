Trendyol Deliye Döndü! Sadece 3 TL ve 10 TL'ye Satıyor! 1 Milyon Ürün... Marketlere Rest Çekti, A101 İzliyor!
Trendyol resmen deliye döndü. Büyük bahar kampanyasında son güne girdiğimiz bugünde; Trendyol birçok grupta muhteşem indirimler altına imza attı. 3 - 5 - 10 - 20 - 30 - 40 - 50 TL fiyat etiketleriyle satış yapan Trendyol; tam kapanma sürecinde de kargoları tamamen gününde ve zamanında teslim ediyor. Yaptığınız alışveriş 2 gün sonra kapınıza geliyor. Yapılan kampanya, "marketlere rest" olarak nitelendirildi.
Trendyol; büyük bahar kampanyası ile birlikte çok ucuz fiyatlarla müşterilere ürünler sunmaya devam ediyor. Sepette %60'a varan indirimler altına imza atarak vatandaşların yanında olan Trendyol'un bu hareketi ise marketlere rest olarak değerlendiriliyor. Sadece 3 ve 10 TL ve katlarına satılan Trendyol ürünlerini aşağıda sıraladık:
-> 1 - 3 - 10 - 30 - 40 - 50 TL Aralığında Gümüş Takılar İçin TIKLAYINIZ
-> Efsane Kampanya Ürünleri İçin TIKLAYINIZ
-> ÇOK UCUZ ERKEK GİYİM ÜRÜNLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
-> ÇOK UCUZ KADIN GİYİM ÜRÜNLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
-> BÜYÜK BEDEN / YAŞLI / TESETTÜR İÇİN TIKLAYINIZ
-> Daha Ucuza Hiçbir Yerde Olmayan 1000 Ürün İçin TIKLAYINIZ
-> Kaçırılmayacak Mobilya Fırsatları İçin TIKLAYINIZ
-> Efsane İndirim İçin TIKLAYINIZ ( BÜYÜK BAHAR KAMPANYASI )
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.