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- 29 Nis 2021 - 14:25 G: 29 Nis 2021 - 14:52

Trendyol Deliye Döndü! Sadece 3 TL ve 10 TL'ye Satıyor! 1 Milyon Ürün... Marketlere Rest Çekti, A101 İzliyor!

Trendyol resmen deliye döndü. Büyük bahar kampanyasında son güne girdiğimiz bugünde; Trendyol birçok grupta muhteşem indirimler altına imza attı. 3 - 5 - 10 - 20 - 30 - 40 - 50 TL fiyat etiketleriyle satış yapan Trendyol; tam kapanma sürecinde de kargoları tamamen gününde ve zamanında teslim ediyor. Yaptığınız alışveriş 2 gün sonra kapınıza geliyor. Yapılan kampanya, "marketlere rest" olarak nitelendirildi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Trendyol; büyük bahar kampanyası ile birlikte çok ucuz fiyatlarla müşterilere ürünler sunmaya devam ediyor. Sepette %60'a varan indirimler altına imza atarak vatandaşların yanında olan Trendyol'un bu hareketi ise marketlere rest olarak değerlendiriliyor. Sadece 3 ve 10 TL ve katlarına satılan Trendyol ürünlerini aşağıda sıraladık:

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29 Nis 2021 - 14:25 Ankara- Yaşam

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