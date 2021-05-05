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- 05 May 2021 - 14:07 G: 05 May 2021 - 14:08

Trendyol Resmen Delirdi! "Yok Artık" Evinizi, Mutfağınızı, Dolabınızı Doldurun! Daha Ucuzu Yok, Bedava Niyetine Dağıtıyor!

Tam kapanmanın yeni başlamasıyla birlikte Trendyol'dan bir efsane indirim daha geldi! Bu indirim karşısında ise Trendyol uygulaması olan binlerce kişi şok içinde kalıp, çığlığı bastı! Milyonlarca ürünün 20 lira gibi bedavadan biraz pahalıya satması ağızları açık bıraktı. Söz konusu indirimden sonra "A101 batma eşiğine gelmiştir", "BİM donup kalmıştır böyle bir indirimin karşısında" yorumları gelmeye başladı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Birbirinden farklı kategoride birçok ürünü sadece 20 liraya alıcısına ulaştıran Trendyol halkın gönlünde tahtını kurdu. İndirimi gören sosyal medya kullanıcıları ise aldıkları ürünlerden memnun kalmanın mutluluğuyla "Hadi hayırlı uğurlu olsun bundan sonra markete falan gitmiyorum ben" yorumlarında bulundular. Büyük Bahar İndiriminden hemen sonra tam kapanmada milyonlarca kişinin alışveriş yaparak stresini atmasına neden olacak indirimini başlatan uygulama "Yok artık" dedirtti. İşte söz konusu olan tüm ürünler... 

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Tam kapanmadan dolayı birçok market, mağaza ve dükkanlar kepenkleri indirmiş ve satışları durdurmuştu. Trendyol ise halkın ihtiyaçlarını en ucuza karşılamak için bu zor günlerde devreye girdi. Süpermarket ürünlerinden akıllı telefonlara kadar akıllara gelebilecek olan tüm ürünlerde indirimini duyuran Trendyol bu sefer bambaşka bir kampanyaya imzasını attı.

05 May 2021 - 14:07 Ankara- Yaşam

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