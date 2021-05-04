Trendyol Restini Çekti, Son Kozunu Oynadı! Tüm Marketler Bakakaldı... 26 Milyon Ürünü 10 - 50 TL'ye Satıyor! Hemen Satın Alabilirsiniz...
Tam kapanmanın yeni başlamasıyla birlikte Trendyol'dan bir efsane indirim daha geldi! Bu indirim karşısında ise Trendyol uygulaması olan binlerce kişi şok içinde kalıp, çığlığı bastı! Milyonlarca ürünün 20 lira gibi bedavadan biraz pahalıya satması ağızları açık bıraktı. Söz konusu indirimden sonra "A101 batma eşiğine gelmiştir", "BİM donup kalmıştır böyle bir indirimin karşısında" yorumları gelmeye başladı.
Birbirinden farklı kategoride birçok ürünü sadece 20 liraya alıcısına ulaştıran Trendyol halkın gönlünde tahtını kurdu. İndirimi gören sosyal medya kullanıcıları ise aldıkları ürünlerden memnun kalmanın mutluluğuyla "Hadi hayırlı uğurlu olsun bundan sonra markete falan gitmiyorum ben" yorumlarında bulundular. Büyük Bahar İndiriminden hemen sonra tam kapanmada milyonlarca kişinin alışveriş yaparak stresini atmasına neden olacak indirimini başlatan uygulama "Yok artık" dedirtti. İşte söz konusu olan tüm ürünler...
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Tam kapanmadan dolayı birçok market, mağaza ve dükkanlar kepenkleri indirmiş ve satışları durdurmuştu. Trendyol ise halkın ihtiyaçlarını en ucuza karşılamak için bu zor günlerde devreye girdi. Süpermarket ürünlerinden akıllı telefonlara kadar akıllara gelebilecek olan tüm ürünlerde indirimini duyuran Trendyol bu sefer bambaşka bir kampanyaya imzasını attı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.