Trendyol Restini Çekti, Son Kozunu Oynadı! Tüm Marketler Bakakaldı... 26 Milyon Ürünü 10 - 50 TL'ye Satıyor! Hemen Satın Alabilirsiniz...

Birbirinden farklı kategoride birçok ürünü sadece 20 liraya alıcısına ulaştıran Trendyol halkın gönlünde tahtını kurdu. İndirimi gören sosyal medya kullanıcıları ise aldıkları ürünlerden memnun kalmanın mutluluğuyla "Hadi hayırlı uğurlu olsun bundan sonra markete falan gitmiyorum ben" yorumlarında bulundular. Büyük Bahar İndiriminden hemen sonra tam kapanmada milyonlarca kişinin alışveriş yaparak stresini atmasına neden olacak indirimini başlatan uygulama "Yok artık" dedirtti. İşte söz konusu olan tüm ürünler...

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Tam kapanmadan dolayı birçok market, mağaza ve dükkanlar kepenkleri indirmiş ve satışları durdurmuştu. Trendyol ise halkın ihtiyaçlarını en ucuza karşılamak için bu zor günlerde devreye girdi. Süpermarket ürünlerinden akıllı telefonlara kadar akıllara gelebilecek olan tüm ürünlerde indirimini duyuran Trendyol bu sefer bambaşka bir kampanyaya imzasını attı.