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- 29 Nis 2021 - 15:21 G: 29 Nis 2021 - 15:33

Müge Anlı’da Tüyler Ürperdi! Kayıp Olarak Başvuruldu, Cesedi Hakkındaki İddialar Şok Etkisi Yarattı! “Cansız Bedenini Varile Koyup…”

ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında eşi benzeri olmayan bir olaya şahitlik edildi. Tüyler ürperten iddialarınsa ardı arkası kesilmesi. Kayıp olarak başvurulan Lütfiye Hanım hakkında canlı yayına katılan bir isim öyle iddialarda bulundu ki, ailesi canlı yayında yıkıldı. Peki, canlı yayına bağlanarak konu hakkında ne açıklama yapıldı?

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Nevşehir’de 2013 yılında esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan kadın hakkında akıl almaz iddialar gündeme gelmeye başladı. 4 çocuk annesi olan kadını bulmak için çalışmalarını başlatan Müge Anlı, canlı yayında şok içerisinde kaldı. Herhangi bir nüfus müdürlüğünde ve hastanelerde kimliği aktif hale gelmeyen kadının öldürüldüğü konuşulmaya başlandı.

Canlı yayında Lütfiye Hanım için ücret karşılığında farklı erkeklerle birlikte olduğu iddia edildi. Bunun yanında Lütfiye Hanımın eşi Duran Özdemir ve eşinin kardeşi Nurullah Özdemir’le para konusunda anlaşamadığı da öne sürüldü. Lütfiye Hanım’ın Duran Özdemir’den boşandıktan hemen sonra ortadan kaybolması ise kafalarda soru işaretlerinin olmasına neden oldu.

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29 Nis 2021 - 15:21 Ankara- Popüler Haber

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Müge Anlı’da Tüyler Ürperdi! Kayıp Olarak Başvuruldu, Cesedi Hakkındaki İddialar Şok Etkisi Yarattı! “Cansız Bedenini Varile Koyup…” mask
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