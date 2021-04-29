Hande Erçel Sütyeni ve Mini Şortuyla Yangınların Nedeni Oldu! ‘Alevli’ Yorumlar Arka Arkaya Geldi! Sadece İki Saat İçerisinde Rekora Koştu! Kerem Bürsin’in Yorumu…

Sen Çal Kapımı setinin sezon finali yapmasıyla birlikte Hande Erçel ve Kerem Bürsin Maldivler’e tatile gitmişti. Aşk iddialarına yanıt verecek paylaşımlar yapan ikili, Türkiye’ye dönüş sonrasında havaalanında el ele yakalanmışlardı. Henüz iki isimden de net bir açıklama gelmedi ama ikili Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in sevgili olmasına çok sevindi.

Magazin dünyasının en sevilen isimlerinden biri olan Hande Erçel, her hareketiyle gündem olmayı başarıyor. Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan güzel oyuncu, sevenleri için paylaşımlar yapmaktan çekinmiyor. Cesur pozlarının yanında günlük hallerini de sosyal medya hesabından paylaşarak dikkatleri üzerine toplayan Hande Erçel, bu paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.



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