Yasak Elma Dizisinden Şahika Karakterinin Diziden Ayrılma Sebebi Ortaya Çıktı! Perde Arkasında Korkunç Neden Titretti! Meğer Nesrin Cavadzade...
FOX TV ekranlarının en sevilen dizileri arasında yerini alan Yasak Elma dizisinin başrol oyuncusu olan Nesrin Cavadzade'nin diziden neden ayrıldığı resmen ortaya çıktı. Şahikaya karakterine hayat veren Nesrin Cavadzade'nin ani ayrılığı herkeste şok etkisi yaratmıştı. Peki, Nesrin Cavadzade'nin hayat verdiği Şahika karakteri diziden neden ayrıldı?
Her bölümünde büyük heyecan yaşatan dizinin ekranlara gelen son bölümünde tüm seyircilerin tansiyonları yükselmişti. Birbirinden eğlenceli ve entrikalı olan dizinin son bölümünde ise Cansu elindeki silahı Berk Oktay'a doğru doğrulmuştu. Bu yüzden akıllarda Çağatay karakterinin diziden ayrılacağını düşünmeye başlamıştı fakat ortaya çıkan gerçek...
Uzun süredir Yasak Elma dizisinin başrolünde yer alan Nesrin Cavadzade, Şahika karakteriyle çok sevilmişti. Yılan sembolüyle özdeşleşen Şahika karakteri dizideki kemik oyunculardan biriydi. Peki, Nesrin Cavadzade diziden neden ayrıldı?
29 Nis 2021 - 17:00 Ankara- Popüler Haber
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.