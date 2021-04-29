Yasak Elma Dizisinden Şahika Karakterinin Diziden Ayrılma Sebebi Ortaya Çıktı! Perde Arkasında Korkunç Neden Titretti! Meğer Nesrin Cavadzade...

Her bölümünde büyük heyecan yaşatan dizinin ekranlara gelen son bölümünde tüm seyircilerin tansiyonları yükselmişti. Birbirinden eğlenceli ve entrikalı olan dizinin son bölümünde ise Cansu elindeki silahı Berk Oktay'a doğru doğrulmuştu. Bu yüzden akıllarda Çağatay karakterinin diziden ayrılacağını düşünmeye başlamıştı fakat ortaya çıkan gerçek...

Uzun süredir Yasak Elma dizisinin başrolünde yer alan Nesrin Cavadzade, Şahika karakteriyle çok sevilmişti. Yılan sembolüyle özdeşleşen Şahika karakteri dizideki kemik oyunculardan biriydi. Peki, Nesrin Cavadzade diziden neden ayrıldı?