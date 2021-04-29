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- 29 Nis 2021 - 18:01 G: 29 Nis 2021 - 18:37

Demet Özdemir Dalga Konusu Oldu! Sosyal Medyada Ti'ye Alan Alana! Öyle Şeyler Yazılıyor Ki, Görenler Şok İçinde Kalıyor! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yapımlarından biri olan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara geldi. Ekranlara gelen bölümde bir detay ise seyirciyi rahatsız etti. Sevilen oyuncunun hayat verdiği Zeynep karakterine ise ardı arkası kesilmeyen binlerce yorum geldi. Sosyal medya kullanıcıları tarafından dalga konusu haline gelen Demet Özdemir dikkatleri üzerine çekti. Peki, Demet Özdemir neden tiye alındı?

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Başrollerinde Engin Öztürk, Demet Özdemir gibi başarılı oyuncuların yer aldığı yapımda her bölüm farklı bir heyecan yaşanıyor. 41. bölümüyle ekranlara gelen dizide bir detay seyircilerin çileden çıkmasına neden oldu. Özellikle son zamanlarda hikayedeki değişikliklerden dolayı seyirciyi çok fena şekilde sıkan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde her detay seyircilerin sinirlerinin bozulmasına neden oluyor. 

Demet Özdemir'in son bölümde ise odak noktası haline geldi. Dizi izleyicisinin sık sık uyardığı "Değiştirin artık, cidden böyle görmek istemiyoruz" sözlerine rağmen yeni bölümde seyirci karşısına çıkan o detay dalga konusu oldu.

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29 Nis 2021 - 18:01 Ankara- Popüler Haber

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