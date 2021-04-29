Survivor İsmail'in Nişanlısının Kim Olduğu Ortaya Çıktı! Gerçeği Öğrenenler Hayretler İçerisinde Kalıyor! Meğer İsmail Balaban'ın Nişanlısı...
Tv8 ekranlarının başarılı yapımlarından biri olan Suvivor'da yaşanılan olaylar ağızları açık bırakıyor. Her bölümde farklı bir olayın yaşandığı Survivor yarışmasında İsmail Balaban'ın kazandığı iletişim oyununda annesiyle konuşmaları ise gündeme bomba gibi düşmüştü. Dengeleri değiştiren bu konuşmanın ardından ne olduğu çok merak konusu olmuştu çünkü İsmail yarışma boyunca sık sık nişanlısından bahsetmiş ve yarışmanın bitiminde evleneceklerini açıklamıştı.
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yapımda ekranlara gelen son bölümler seyirciyi şok içinde bırakmıştı. İsmail'in kazandığı oyunlarda nişanlısına hediye etmeleri, yarışmada sık sık adını anması çok güzel bir çift olduklarını düşündürmüştüler. Hatta İsmail'in bu hal ve hareketleri sosyal medyada büyük beğeni toplamıştı. Peki, İsmail'in nişanlısı aslında kim?
İsmail'in annesi telefonda oğluna; "Anneciğim iyi olmaya çalışıyoruz, sinir krizleri geçiriyorum. Hiçbir şey bırakıp gittiğin gibi değil. Hiçbir şekilde onun adını anma. Bırakıp gittiğin kız gibi değilmiş oğlum. Beni burada öldürdüler. Ben neler çektim. Hiçbir şey bırakıp gittiğin gibi değil. Bana neler yaşattılar sen gittikten sonra. Bunlar yılanmış oğlum. 4 aydır kriz geçiriyorum burada. Sen kendine dikkat et" açıklamalarını yapmıştı.
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29 Nis 2021 - 18:32 Ankara- Popüler Haber
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.